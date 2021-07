La Saskatchewan doit signer l'entente fédérale sur les garderies, clame le NPD

Le chef néo-démocrate de la Saskatchewan, Ryan Meili, et sa porte-parole en matière d’éducation et à l’enfance, Carla Beck, estiment que le système en place dans la province est trop cher et mal organisé .

Nous savons qu'aujourd'hui en Saskatchewan, on a le pire accès aux soins de la petite enfance dans le pays entier, Une citation de :Ryan Meili, chef du Nouveau Parti démocratique de la Saskatchewan

Selon lui, le système des garderies est inaccessible pour de nombreuses familles.

Le chef du NPDNouveau Parti démocratique ajoute que la signature de l’entente avec le fédéral va permettre un accès universel et abordable pour toutes les familles .

Deux provinces se sont entendues avec le gouvernement de Justin Trudeau sur cette entente, soit la Colombie-Britannique et la Nouvelle-Écosse.

Avec les informations d’Emeline Riffenach