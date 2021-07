Des musées et des galeries d’art veulent prendre leur temps pour rouvrir

Bien que les nouvelles mesures sanitaires au Manitoba permettent aux musées et galeries d’art d'accueillir des visiteurs pleinement vaccinés dès samedi, plusieurs préfèrent attendre encore quelques jours.

Le Musée des beaux-arts de Winnipeg est fin prêt pour sa réouverture, sauf que les portes resteront encore closes jusqu’au 14 août. La directrice de l’enseignement et des programmes Rachel Baerg estime que ce délai permettra de à l'établissement de se préparer au mieux pour suivre les règles sanitaires.

La santé publique a en effet indiqué mercredi dernier que seules les personnes ayant reçu deux doses du vaccin et qui porteront un masque pourront retourner dans les musées, les cinémas ou les salles de spectacles. Ces lieux sont par ailleurs tenus de respecter la limite de 50 % de leur capacité d’accueil.

Ça va être nouveau pour nous et ça le sera pour les autres musées et galeries. Il pourrait y avoir des défis, des choses intéressantes qu’on a apprises au fil du temps , explique Rachel Baerg, en ajoutant que tout sera fait pour respecter au mieux les nouvelles mesures.

L’idée de demander une preuve de vaccination est nouvelle et pourrait être difficile. C’est quelque chose sur laquelle on va devoir travailler avec les autres musées et galeries , précise-t-elle.

Elle n’est pas la seule à redouter cette vérification. Au Musée de Saint-Boniface, la directrice, Vania Gagnon, travaille encore à trouver la meilleure solution.

Le Musée est un service de la Ville de Winnipeg, et elle explique que le maire n'entend pas demander de preuve de vaccination pour l’accès aux services publics. Pour Mme Gagnon, la question en est aussi une d’éthique quant à l’accessibilité du musée.

Ce serait dommage de réduire l'accès au musée avec une carotte au bout du bâton. Une citation de :Vania Gagnon, directrice du Musée de Saint-Boniface

Quoi qu’il en soit, le musée prévoit ouvrir dès le mercredi 21 juillet et espère avoir trouvé une solution à son dilemme d’ici là.

Le Musée du Manitoba, lui, n’ouvrira que le 5 août. Le Musée canadien pour les droits de la personne prévoit une ouverture le 27 juillet, le temps d’être prêt et de programmer les quarts de travail du personnel en contact avec les visiteurs , explique un communiqué.

La Salle du centenaire, quant à elle, vise plutôt l’automne pour relancer une nouvelle saison.

Le président-directeur général de la Société du Centre du centenaire du Manitoba, Robert Olson, avoue un certain soulagement de ne pas avoir à choisir lui-même les règles d’accès pour l’accès aux concerts.

Ça nous enlève le fardeau de devoir imposer ça, parce qu’on peut dire à notre public "vous allez revenir à telles et telles dates et vous devrez être complètement vacciné en raison des règles du gouvernement" , explique-t-il.

Selon lui, l’approche du gouvernement est stratégique afin d’ajouter un nouvel attrait à la vaccination.

L’idée de revenir et d’être pleinement vacciné donnera à nos clients une sensation de sécurité. Quand ils seront de retour, au moins pour le début, tout le monde autour d’eux sera vacciné et il y aura peu de chance de transmission du virus , souligne Robert Olson.

Accueillir le plus rapidement possible les visiteurs

Le Musée de Saint-Pierre-Jolys, en revanche, veut rouvrir rapidement au plus de visiteurs possible.

Le bénévole Roland Gagné assure que dès mercredi prochain, le Musée sera ouvert du mercredi au dimanche, de 10 h à 15 h.

C’est comme ce qu’on a fait avec nos festivals. On a des masques et des gens pour désinfecter , assure-t-il.

Roland Gagné explique ne pas ouvrir ce samedi seulement parce qu'il faut réaménager les horaires du personnel. Photo : Radio-Canada

Quant à savoir qui pourra accéder aux visites, il explique qu’une preuve de vaccination sera nécessaire pour entrer dans les locaux du Musée, mais que cela n’est pas la seule option de visite.

Chez nous, on n’a pas seulement le Musée, on a aussi l’extérieur avec le chemin Saint-Paul, la maison Goulet, le vieux cimetière de la paroisse , rappelle-t-il. Autant d’activités en extérieur où la vaccination complète ne sera pas obligatoire.

Il indique que le musée a été régulièrement réservé par de petits groupes privés dans les dernières semaines, une option que Roland Gagné continue d’envisager pour des groupes qui ne seraient pas complètement vaccinés.

Par ailleurs, les enfants de moins de 12 ans peuvent visiter les musées sans être vaccinés, tant qu’ils sont accompagnés d’un membre de leur ménage pleinement vacciné. Il n’y a, pour le moment, pas de vaccin approuvé par Santé Canada pour les enfants de moins de 12 ans.

Avec des informations de Stephanie Cram