Unicode inclura les grossesses trans et non binaires à ses émojis

Tout comme ce fut le cas lors des dévoilements des dernières années – qui incluaient notamment une femme à barbe et un drapeau transgenre –, la liste provisoire de nouveaux émojis ajoute aux efforts du consortium Unicode d’offrir des options inclusives et diversifiées de ses pictogrammes pour ponctuer les conversations numériques.

Parmi la sélection dévoilée, Emojipedia a illustré des images de grossesses trans et non binaires, qui étendent aux hommes et aux personnes non genrées le ventre rond portant un bébé.

Les nouveaux émojis devront être approuvés par le consortium Unicode en septembre 2021. Photo : Emojipedia

Les émojis du prince et de la princesse forment maintenant un trio avec une personne portant une couronne .

Le design d’un personnage souriant qui fond, un toboggan, une béquille, une radiographie, des piles vides et des mains qui forment un cœur figurent également sur la liste.

Une mission de diversité et d’inclusion

L’objectif d’Unicode est de proposer des versions masculines, féminines et neutres dans toutes les teintes de peau pour l’ensemble de son catalogue.

La barbe est au centre de plusieurs nouveaux émojis qui seront ajoutés sur les appareils Apple. Photo : Emojipedia

Il ne reste qu’une petite poignée d’émojis qui ne répondent pas encore à ces standards. Parmi eux, on compte la danseuse de flamenco et le danseur de disco. Emojipedia se penche d’ailleurs sur la question, et les discussions tournent surtout autour de versions avec la robe rouge et le costume festif pour chacun des membres du trio. Un autre style de danse pour la personne neutre, comme le breakdance, est aussi envisagé.

D’autres nouveaux émojis seront dévoilés au début de l’automne, moment où Unicode approuve annuellement ceux-ci. La balle tombe ensuite dans le camp des fabricants d’appareils électroniques, qui décident du moment où les images seront inaugurées.