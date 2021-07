Bromont lance un projet pilote en transport en commun

L'autobus qui sera mis en service pourra accueillir 25 passagers à la fois. Un support à vélo permettra également aux cyclistes de monter à bord.

Pendant la durée du projet pilote qui se déroulera jusqu'au 25 octobre, les passagers pourront faire le trajet gratuitement.

On veut montrer que la mobilité durable, c'est possible en région. Une citation de :Louis Villeneuve, maire de Bromont

Un parcours urbain et un parcours nature seront proposés. Tous les jours de la semaine, les usagers pourront se rendre dans le Vieux-Bromont, ainsi que dans différents commerces. Les fins de semaines et les jours féries, il sera possible de se déplacer entre le Vieux-Bromont et le parc des Sommets, en passant par le lac Gale, le lac Bromont, le Parc équestre olympique et plusieurs commerces.

Bromont implantera un projet pilote de transport en commun à la fin juillet. Photo : Radio-Canada

Pour réaliser ce projet, la Ville de Bromont a investi 190 000 $ et 21 partenaires ont fourni un total de 17 000 $. Au terme d'un appel d'offre, c'est le transporteur Transdev qui a été retenu pour offrir le service.

Le maire Louis Villeneuve espère que les citoyens et les touristes seront nombreux à monter à bord. Les données quant à l'utilisation de l'autobus seront recueillies et utilisées en vue d'un déploiement permanent d'un service de mobilité durable.