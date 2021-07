Robotisation des fermes : deux agriculteurs, deux visions

Le lait est de plus en plus produit par des fermes qui utilisent des robots. Au Québec, en quatre ans seulement, les salles de traite robotisées sont passées de 9 % à 15 %. Mais certains producteurs laitiers refusent d'y adhérer.

Des modèles opposés

Louis Taillon est propriétaire de la Ferme du Clan Goulet à Saint-Augustin. Son entreprise laitière comprend 400 vaches. Il a décidé d'utiliser des robots notamment pour servir la nourriture, pour repousser le fourrage, pour ramasser le fumier ainsi que pour la traite des vaches.

Louis Taillon est le propriétaire de la ferme du Clan Goulet à Saint-Augustin. Photo : Radio-Canada / Romy Boutin

Je n'ai pas d’objectif pour être millionnaire. Un cultivateur, c’est tout le temps millionnaire de dettes. Si tu veux suivre la game et avancer, il faut tout le temps que tu développes. C’est un peu comme dans n’importe quelle industrie. Une citation de :Louis Taillon, propriétaire de la Ferme du Clan Goulet à Saint-Augustin

Louis est capable de savoir si une de ses vaches se porte moins bien à travers les données que lui fournit son ordinateur. Photo : Radio-Canada / Romy Boutin

À la ferme biologique Ticouapé de Saint-Félicien, Jean-Marie Baril et sa conjointe Marie-Ève ont décidé de s’éloigner le plus possible de la robotisation.

Les 80 vaches de Jean-Marie et Marie-Ève vivent à l'extérieur été comme hiver, ce qui diminue grandement les tâches quotidiennes de leurs propriétaires. Photo : Radio-Canada / Romy Boutin

C'est difficile de ne pas se faire happer par la machine, où tu grossis parce que tu n'as pas le choix. Et vu que tu as grossi, tu n'as pas le choix d'acheter de la machinerie pour nourrir les animaux. [...] C'est sûr qu'on s'est un peu dégagé de cette lourdeur-là, en faisant les affaires le plus simplement possible. Une citation de :Jean-Marie Baril, copropriétaire de la Ferme Ticouapé à Saint-Félicien