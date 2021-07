Chaleur et mauvaise qualité de l'air, une combinaison néfaste pour les poumons

Les régions de Saskatoon, Prince Albert, La Ronge, Hudson Bay, Buffalo Narrows, Melfort, Tisdale, Meadow Lake, Martensville, North Battleford en plus de l’extrême nord de la Saskatchewan sont touchées par l'avertissement d’Environnement Canada.

L'Association pulmonaire de la Saskatchewan conseille à tous de prendre les avertissements au sérieux.

Rien n'est plus important que la capacité de respirer, et nous voulons donc toujours nous assurer que les gens ont toutes les chances de respirer de l'air pur , a déclaré la présidente et directrice générale de l'Association, Erin Kuan.

La combinaison de l'air enfumé et de la vague de chaleur peut avoir des conséquences néfastes sur les poumons, en particulier pour les personnes susceptibles d'avoir des difficultés respiratoires ou celles qui travaillent à l'extérieur.

Lorsque des endroits sont désignés comme étant à risque très élevé, les enfants, les personnes âgées et les populations à risque doivent éviter les activités extérieures intenses. Les personnes qui ne sont pas à risque devraient réduire leurs activités extérieures si elles souffrent de toux et d'irritation de la gorge , a-t-elle ajouté.

Pannes de service et évacuations

Les feux de forêt en Saskatchewan ont entraîné l'évacuation de la région de Whelan Bay, autour du lac Whiteswan, et des pannes de SaskTel et de SaskPower ont été recensées dans des communautés au nord de La Ronge.

L'intervention d'urgence dans le nord a commencé à passer à la vitesse supérieure il y a une semaine, lorsque les vents se sont mis à pousser la fumée vers Stanley Mission et Grandmother's Bay, ce qui était la plus grande préoccupation.

Nous surveillons de près l'état de la fumée, des feux et du vent , a déclaré le coordonnateur des interventions d'urgence du Conseil de bande de Lac La Ronge, Maurice Ratt.

La météo a été irrégulière. Elle nous aide. Souvent, elle ne nous aide pas, surtout avec les conditions de fumée. Nous ne pouvons pas vraiment faire venir nos équipes ou amener les hélicoptères en toute sécurité, car ils ne peuvent pas voir où ils atterrissent ou se posent , a-t-il ajouté.

En milieu de journée vendredi, l’Agence de sécurité publique de la Saskatchewan précise qu’il y a 132 feux en activité.

Le plus dense est celui de Harding sur une étendue de forêt de plus de 24 000 hectares.

L’agence provinciale espère des averses au cours de la fin de semaine pour ralentir la progression des feux.

Avec les informations de Mickey Djuric, Kendall Latimer