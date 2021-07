Investissement dans l’industrie aérospatiale : une annonce bien accueillie en Mauricie

Des entreprises de la Mauricie ont bon espoir que l’ argent annoncé jeudi par Ottawa pour l’industrie aérospatiale engendrera des retombées dans la région. Le gouvernement fédéral souhaite investir 100 millions dollars pour aider les PME québécoises de ce secteur à être plus écologiques, plus productives et à augmenter leurs ventes.

Afin de recevoir une part de ces subventions, les PMEpetite et moyenne entreprise devront soumettre des projets. L’entreprise de Trois-Rivières Plastiques Flexibülb a déjà des idées à proposer.

Le directeur général de l’entreprise, Louis-Martin Tellier, affirme que son équipe travaillait déjà, avant l'annonce de jeudi, sur la création de pièces intérieures plus légères pour les avions parce que ce qui est plus léger consomme moins de carburant.

Les employés s’affairent notamment à optimiser la conception des planchers intérieurs des avions non métalliques en utilisant la forme des alvéoles d'abeilles.

Louis-Martin Tellier est le directeur général de Plastiques Flexibülb, une entreprise située à Trois-Rivières. Photo : Radio-Canada / Raphaël Poliquin

Louis-Martin Tellier estime qu'il était temps que le gouvernement canadien investisse dans l'industrie aérospatiale, pour que les joueurs du Québec puissent se tailler une place sur la scène mondiale.

L'entreprise Delastek est située dans le secteur Grand-Mère, à Shawinigan. Photo : Radio-Canada

L’entreprise Delastek, à Shawinigan, accueille aussi favorablement l'annonce du gouvernement fédéral.

Elle estime également que ces investissements permettront à l'industrie aéronautique québécoise de devenir plus compétitive au niveau international, puisque les PME seront encouragées à renforcer leur département de développement et innovation, des piliers pour maintenir des entreprises concurrentielles à l'échelle mondiale, surtout en matière de solutions écologiques.

Je pense que c’est une très bonne nouvelle pour les PME de la région. Une citation de :François-Philippe Champagne, ministre de l'Innovation, des Sciences et de l'Industrie

Je trouvais que c’était une belle annonce non seulement pour toute l’industrie aérospatiale, mais certainement pour les régions et la nôtre en particulier, parce que, nous, on est déjà dans ce domaine-là, on est fort, on a le talent, le savoir-faire, l’expertise , a expliqué le ministre et député de Saint-Maurice-Champlain François-Philippe Champagne, en entrevue à En direct.

La région compte plusieurs autres joueurs dans le domaine aérospatial, comme Delastek et Placeteco à Shawinigan ainsi qu’AAR à Trois-Rivières.

Avec les informations de Magalie Masson