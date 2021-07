Le maire de Price réclame un CPE

Lors de sa tournée au Bas-Saint-Laurent  (Nouvelle fenêtre) , le ministre de la Famille, Mathieu Lacombe, a soutenu que de nouveaux projets seraient bientôt annoncés dans la région. Plus de 1000 enfants sont actuellement en attente d'une place en garderie.

Le maire Bruno Paradis a fait part au ministre des besoins de Price en matière de places en CPECentre de la petite enfance .

Le ministre de la Famille a parlé qu’il va y avoir 20 000 places qui seront offertes. On espère vraiment pouvoir faire partie de ces places choisies parce que les besoins sont criants. Une citation de :Bruno Paradis, maire de Price

Bruno Paradis est le maire de Price (archives). Photo : Radio-Canada / François Gagnon

M. Paradis indique par le fait même que plus de 180 élèves vont à l'école primaire sur une population de 1754 résidents, selon les données de Statistique Canada.

On s’aperçoit que 10 % de la population va à l’école primaire. C’est énorme si on se compare aux autres municipalités du coin. On voit qu'il y a aussi beaucoup de poupons dans le village , observe-t-il.

Un village apprécié des jeunes familles

Price est prisé par les jeunes familles depuis quelques années.

On a eu 5 % d’augmentation dans les derniers deux ans, ce qui est la plus grande augmentation dans l’Est-du-Québec. Une citation de :Bruno Paradis, maire de Price

Il attribue cette hausse à l'accessibilité d'une première propriété pour les jeunes familles et par le sens de la collectivité qu'il décrit comme étant bien présent à Price.

Les gens veulent habiter dans un village où la communauté se tient. Il y a un adage qui dit que ça prend un village complet pour élever un enfant. À Price, c’est l’exemple parfait , soutient M. Paradis.

Des besoins présents dans La Mitis

La directrice générale du CPECentre de la petite enfance de Mont-Joli, Anne Thivierge, estime que plus de 180 enfants sont en attente d'une place en garderie sur le territoire de La Mitis.

Anne Thivierge est la directrice générale du CPE de Mont-Joli. Photo : Radio-Canada / Shanelle Guérin

Elle ajoute que ces 180 enfants ne proviennent pas uniquement de Price, mais de plusieurs villages.

Il faut analyser si on a encore plus de besoins d’enfants de Price auxquels on ne pourrait pas répondre, parce que les enfants sur la liste d’attente proviennent de partout , mentionne Mme Thivierge.

S'il y a un nouveau CPE, ça pourrait être à Price, compte tenu de la proximité et du nombre de familles. Par contre, on a besoin de plus de données pour en arriver à une décision finale. Ça pourrait très bien être ailleurs aussi. Une citation de :Anne Thivierge, directrice-générale, CPE de Mont-Joli

Il faut tenir compte de la capacité du CPECentre de la petite enfance à se développer avec les ressources humaines et financières qu’on a, et il faut que ce soit bien pour l’ensemble de l’organisation , explique la directrice générale.

Bruno Paradis avance que la Municipalité fournira des données statistiques afin de démontrer les besoins à long terme de places en garderie à Price et dans les collectivités environnantes.

Avec les informations de Shanelle Guérin