Un pas de plus vers un train entre Calgary et Banff

Le gouvernement albertain, l’agence provinciale d’investissement Invest Alberta et la Banque de l’infrastructure du Canada ont signé un protocole d’entente détaillé pour faire avancer le projet de voie ferrée entre Calgary et Banff.

La Banque de l’infrastructure du Canada ( BICBanque de l'Infrastructure du Canada ) est prête à financer le train passager avec un investissement à long terme qui pourrait s’élever jusqu’à 50 % du capital , a indiqué Félix Corriveau, le porte-parole de la BICBanque de l’infrastructure du Canada dans un courriel.

La BICBanque de l’infrastructure du Canada a réaffirmé son soutien envers le projet et a conclu un protocole d'entente plus détaillé avec Alberta Transportation et Invest Alberta pour partager les coûts de développement , a-t-il souligné.

Selon le PDG d’Invest Alberta, David Knight Legg, ce montant possible est un signal fort de l’attractivité du projet. Leur mandat est de financer jusqu’à un tiers des projets. La possibilité d’un financement de la moitié du projet est une nouvelle phénoménale pour nous. Cela ouvre la porte à de nombreuses possibilités de partenariat public-privé , a-t-il expliqué en entrevue.

10 allers-retours Calgary-Banff par jour

Si la ligne de train est construite, elle sera le fruit d’un partenariat du secteur public et du secteur privé. Photo : Radio-Canada

Les 150 km de voies ferrées relieraient l’aéroport international de Calgary à la station touristique des montagnes Rocheuses. Entre les deux, cinq stations sont envisagées, notamment dans les municipalités avoisinantes et sur le territoire de la Première Nation Stoney Nakoda.

Jusqu’à 10 allers-retours par jour seraient effectués. La liaison pourrait également servir de connexion entre l’aéroport et le centre-ville de la métropole albertaine avec un train toutes les 15 minutes.

Ce projet s’accompagne d’un énorme potentiel pour améliorer le tourisme de ce joyau des montagnes, pour réduire les émissions et diminuer le nombre de voitures sur les routes, ce qui bénéficiera à la faune. Banff a la plus grosse concentration d’émissions de CO2 de tous les parcs au monde , a indiqué le premier ministre Jason Kenney lors d’une conférence de presse.

Il a ajouté que le train pourrait également aider à diminuer la pénurie de personnel dans les stations touristiques des montagnes, où le logement pour les employés manque.

Calcul de coûts à faire

Nous devons cependant faire nos devoirs et nous assurer que ce projet est viable financièrement , a-t-il nuancé.

Selon M. Knight Legg, l’Alberta envisage un train passager propulsé à l’hydrogène. Le coût est estimé entre 1 et 1,4 milliard de dollars.

Les six prochains mois seront consacrés au calcul des coûts d’infrastructure et de fonctionnement du train passager et à l’évaluation de la demande potentielle. Des consultations sont également en cours avec les municipalités, les communautés autochtones et l’entreprise Liricon dont les propriétaires Jan et Adam Waterous ont été les premiers à proposer le projet.

Le transport de passagers entre Calgary et Banff s'est arrêté en 1990 quand Ottawa a réduit son financement de VIA Rail. Photo : Radio-Canada

La construction pourrait ensuite être rapide puisque le Canadien Pacifique possède déjà un couloir de transport de marchandises entre Calgary et Banff.

CPCanadien Pacifique coopère à l’étude de faisabilité de l’Alberta pour comprendre et évaluer l’ampleur du projet proposé. N’importe quelle proposition pour faire cohabiter une ligne ferroviaire de train passager sur la propriété de CPCanadien Pacifique doit garantir notre capacité à transporter des marchandises et à faire face à la croissance future du transport , a indiqué l’entreprise dans un courriel.

Un autre projet de train est également proposé entre Calgary et Edmonton ainsi qu’un projet de navette HyperLoop entre les deux grandes villes.

Avec des informations de CBC News