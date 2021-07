Deux nouveaux cas de COVID-19 en Atlantique, tous deux au Nouveau-Brunswick

Nouveau-Brunswick

Sur les 713 tests de dépistage réalisés jeudi, il y a deux nouvelles infections au Nouveau-Brunswick vendredi. Elles se trouvent dans la région de Moncton et elles sont liées à un voyage.

Chez les 12 ans et plus, 56,9 % sont doublement vaccinés et 80,3 % ont reçu une dose.

Il y a huit cas actifs dans la province, mais aucune hospitalisation.

Nouvelle-Écosse

La Nouvelle-Écosse n'enregistre pas de nouveau cas pour une troisième journée d'affilée.

La province ne compte plus que huit cas actifs.

Côté vaccination, 48,4 % des 12 ans et plus ont reçu une deuxième dose.

Terre-Neuve-et-Labrador

Il n’y a qu’une seule personne atteinte du virus à Terre-Neuve-et-Labrador, soit dans le secteur de l’est. Toutefois, il y en a 45 atteintes sur deux navires au large de Terre-Neuve.

Vendredi, la province ne signalait aucun nouveau cas de COVID-19 à Terre-Neuve-et-Labrador, ce qui comprend les navires dans la baie de la Conception.

Une seule personne qui était à bord des navires est maintenant hospitalisée. On continue d’y mener des tests de dépistage.

Île-du-Prince-Édouard

La dernière mise à jour de l'Île-du-Prince-Édouard remonte à mardi. Il n'y avait alors aucun cas actif dans la province.

Chez les Prince-Édouardiens de 12 ans et plus, 38 % sont entièrement vaccinés contre la COVID-19.