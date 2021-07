Les cliniques de vaccination mobiles vont là où les Manitobains sont

Selon les informations fournies par la province vendredi, les travailleurs de la santé s'installeront devant les campings, près des bureaux des concessions ou sur les plages pour offrir tant les premières que les deuxièmes doses.

Ces vaccins seront fournis sans rendez-vous sur des périodes de deux à trois heures. Les vaccins Pfizer seront offerts aux jeunes de 12 à 17 ans tandis que les doses de Moderna iront aux adultes.

Amener les équipes de vaccination dans les campings rend cela plus simple pour toucher les gens où ils sont, et rend l’immunisation plus facile et accessible explique dans un communiqué la ministre de la Santé et des Soins aux personnes âgées, Heather Stefanson.

Dans l’immédiat, les cliniques seront dans ces endroits :

16 juillet : le camping Childs Lake dans le parc provincial de Duck Mountain de midi à 14 h.

16 juillet : la plage Asessippi et le camping dans le parc provincial Asessippi de 13 h à 15 h.

17 juillet : le camping Kiche Manitou dans le parc provincial Spruce Woods de 10 h à 13 h.

D’autres cliniques mobiles sont prévues la semaine du 25 juillet au parc national de Riding Mountain à Clear Lake.

La liste devrait continuer de s’étoffer dans les prochaines semaines.

La province continue de vouloir accélérer son rythme de vaccination alors que la grande journée de vaccination de mercredi n’a pas remporté le succès escompté. Sur les 20 000 doses qui avaient été allouées pour cette journée, moins de la moitié ont effectivement été utilisées avec 9070 injections faites.

Selon les chiffres de la province de vendredi, 1 647 797 doses ont été administrées dans la province. En ce qui concerne le pourcentage de personnes vaccinées, 77,2 % de la population manitobaine a reçu une dose et 60,4 % a reçu ses deux doses.