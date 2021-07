La semaine nationale de la prévention de la noyade commence dimanche

L'événement vise à éduquer et sensibiliser les gens au respect des dangers potentiels de tous les plans d’eau afin d'en profiter pleinement de façon sécuritaire.

La troisième semaine de juillet est la période où on rencontre le plus de décès [liés à la noyade] au Canada , explique Raynald Hawkins, le directeur général de la Société de sauvetage au Québec et son porte-parole francophone au Canada. La sensibilisation se fait sur le web et en présentiel en collaboration avec les lieux de baignade.

Selon M. Hawkins, la sensibilisation et la médiatisation permettent d'aller rejoindre un grand nombre de personnes. « Il y a plus de 30 ans, on parlait de plus de 800 décès liés à l’eau [par année au Canada] et là on est à notre 28e semaine nationale de prévention de la noyade et on est plus près de 400 à 450 [décès par année] », souligne-t-il. Il ajoute que les hommes de 35 à 45 ans seraient à cibler davantage puisqu'ils sont de grands « preneurs de risque. »

Jusqu'ici cette année, la GRCGendarmerie royale du Canada de l’Alberta a répondu à quinze noyades, un nombre n’incluant pas les décès à Calgary et ceux de quelques autres municipalités.

Selon M. Meyer, la potentielle augmentation cette année pourrait être due à l’assouplissement des restrictions liées à la COVID-19 combinée à la vague de chaleur qui a frappé la province dans les dernières semaines.

Un autre facteur, selon M. Hawkins, serait « que cette année et l’année dernière, en plus du beau temps, tout le monde est resté au Canada en raison de la pandémie, donc nécessairement il y avait plus de gens qui fréquentaient les cours d’eau canadiens. »

Selon le site de la Croix-Rouge canadienne, la taille des gilets de sauvetage doit être évaluée en fonction du tour de poitrine pour les adultes et du poids pour les enfants. Ils doivent être ajustés avant l'utilisation. Photo : Lifesaving Society

La noyade chez les enfants arrive souvent de façon silencieuse et en moins de 30 secondes Une citation de :Raynald Hawkins, directeur général de la Société de sauvetage au Québec et porte-parole francophone au Canada

Être bien préparé

M. Hawkins indique que la majorité des décès sont évitables puisqu’ils sont d’origine récréative et que les gens n’ont simplement pas suivi les conseils [de sécurité] .

Suivre des cours pour bien apprendre à nager est la meilleure façon d'éviter la noyagde. Mais lorsque vous vous rendez dans l’eau, ne vous fiez pas uniquement à vos capacités naturelles de nageur , affirme M. Meyer.

Il recommande de laisser ses objets de valeur sur le rivage et de porter des vêtements et des chaussures appropriés, c'est à dire légers. Il ajoute que la surveillance, en particulier celle des enfants, est impérative.

Les jeunes enfants sont très à risque. Lorsqu'ils se baignent, « c'est pas le temps de faire du jardinage ou de la lecture », dit M. Hawkins. Il faut se demander, est-ce que la piscine dans ma cour est aménagée de façon sécuritaire? Est-ce que lorsqu’on se baigne je joue le rôle du sauveteur désigné? , explique M. awkins.

Je pense donc que si vous avez un jeune enfant près de l'eau et que vous êtes un parent, si vous n'êtes pas à portée de main, vous êtes trop loin. Une citation de :Brent Meyer, sergent d’état-major du district du centre de l’Alberta

M. Hawkins met l'accent sur l'importance de ne pas se baigner seul et de porter sa veste de flottaison en tout temps puisque les rapports du coroner montrent que 9 fois sur 10 les gens ne portaient pas ou ne portaient pas correctement leur veste de flottaison.

Il note aussi que les risques d’accident augmentent également avec la consommation d’alcool ou de drogue.

Le 25 juillet sera la première journée mondiale de la prévention de la noyade déclarée par l’ONU. Il y aura des activités de sensibilisation partout sur la planète.