Le manque de personnel pousse le Nunavut à fermer temporairement des centres de santé

Le Canada fait face à un manque de personnel soignant et cette pénurie, exacerbée par la pandémie, se fait particulièrement ressentir au Nunavut, au point que le territoire annonce la fermeture temporaire de deux centres de santé communautaire.

Grise Fiord et Resolute Bay ne pourront plus compter sur leur centre de santé communautaire jusqu’à la mi-août. Cinq autres communautés verront également leurs centres fermer sauf pour les soins d’urgence.

Mon ministère a mis en place des plans d'urgence qui permettront la continuité des services de santé dans ces communautés tout en poursuivant ses efforts de recrutement durant l'été , explique le ministre de la Santé du Nunavut, Lorne Kusugak.

Grâce à la signature d’un contrat avec l’agence privée de soins de santé à domicile et en milieu communautaire Bayshore le 23 mars dernier, un certain nombre de fermetures ont pu être évitées. Ce contrat a permis de fournir des services d'infirmières et des services obstétriques au Nunavut. Dans son communiqué de presse, le territoire déclare que si les effectifs diminuent, certaines nouvelles fermetures pourraient être nécessaires.

Le ministère de la Santé dit travailler avec le gouvernement et les partenaires territoriaux pour assurer l'accès aux soins de santé aux Nunavummiuts en attendant de remédier aux problèmes de pénurie de main-d'œuvre. Pour ce faire, ils veulent offrir des cliniques de santé virtuelles, des cliniques mobiles et des services paramédicaux.

Le gouvernement prévient que les appels pour les services de santé peuvent être automatiquement transférés vers d'autres communautés et demande aux personnes de ne pas raccrocher s'il y a de l’attente lors de la connexion de l'appel .

D’autres services, comme le renouvellement d’ordonnances, continueront d'être offerts par le personnel de soutien, ce qui pourrait prendre plus de temps qu'à l'accoutumée dans les communautés touchées.

Le personnel des cliniques de santé virtuelles, les équipes paramédicales et d'autres personnels de santé participeront également à la lutte contre la COVID-19 en aidant, entre autres, aux tests de dépistage et à la recherche des cas contacts, a annoncé le gouvernement. La prise de rendez-vous pour les vaccinations se poursuit. Les doses seront administrées par les équipes paramédicales ou des infirmières.