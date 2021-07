Montcalm rend hommage à une victime de l'attaque du Vieux-Québec

Situés sur le terrain de l'ancienne station-service à l'angle du boulevard René-Lévesque et de l'avenue Cartier, les aménagements permettront pour quelques années de transformer cet îlot de chaleur en un espace plus vert et convivial pour la population et la clientèle du secteur , indique la Société de développement commercial (SDC).

Pensé pour les résidents et les visiteurs, l'endroit sera également un lieu d'expression artistique avec des œuvres d'arts éphémères .

La place éphémère sera un lieu de rencontres et de découvertes artistiques pour l'été. Photo : Radio-Canada / Bruno Giguere

La SDCSociété de développement commercial exprime par communiqué qu'elle souhaitait rendre hommage à François Duchesne, directeur des communications et du marketing au Musée national des beaux-arts du Québec, décédé le 31 octobre 2020 dans l'attaque qui a fait deux morts dans le Vieux-Québec.

M. Duchesne était également membre du conseil d'administration de la SDCSociété de développement commercial . La direction précise qu'elle voulait ainsi s ouligner l’apport d’un citoyen du quartier .

Rappelons que l'employeur de M. Duchesne lui a aussi rendu un vibrant hommage, ce printemps, à travers une programmation artistique et thérapeutique dédiée au bien-être.