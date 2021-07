Les rendez-vous de deuxième dose contre la COVID-19 sont automatiquement annulés

Le système provincial de réservation en ligne fixe automatiquement un rendez-vous pour la deuxième dose 112 jours, donc 16 semaines, après la première. Mais saviez-vous que ce rendez-vous est invalide et que vous devez en reprendre un vous-même.

Selon un communiqué de Santé publique Sudbury et du district, il y a suffisamment de doses pour que le délai de 112 jours ne soit plus nécessaire . Bien entendu, la deuxième dose doit attendre un certain nombre de jours avant d’être administrée : au moins 21 jours après la première dose du vaccin de Pfizer-BioNTech et 28 jours pour le vaccin Moderna.

Pour éviter le système de réservation en ligne, Santé publique Sudbury et du district rappelle que des séances sans rendez-vous et des cliniques temporaires ou mobiles sont disponibles.

Des bus de vaccination se promènent pour augmenter l'accessibilité au vaccin. Photo : Radio-Canada / Sébastien Tanguay

La propagation du variant Delta, plus contagieux, en Ontario motive Santé publique Sudbury et du district d’aller encore plus loin dans le défi régional. La santé publique se donne pour objectif de vacciner 9 personnes sur 10 de 12 ans et plus.

Les chiffres actuels - la deuxième dose : Les personnes de 80 ans ou plus l'ont reçue dans une proportion de 96,3 %

Les personnes de 60 à 79 ans l'ont reçue dans une proportion de 83,0 %

Les personnes de 40 à 59 ans l'ont reçue dans une proportion de 57,2 %

Les personnes de 18 à 39 ans l'ont reçue dans une proportion de 39,6 %

Les personnes de 12 à 17 ans l'ont reçue dans une proportion de 18,6 %

Pour sortir de la troisième étape, il faudra qu’au moins 8 personnes sur dix de 12 ans ou plus aient reçu une dose et 75 % en aient reçu deux.

Les taux pour Santé publique Sudbury et du district sont de 79,0 % (une dose) et de 60,9 % (deux doses).

Pour réserver un rendez-vous de deuxième dose, la population doit consulter https://covid-19.ontario.ca/rendezvous-vaccin/  (Nouvelle fenêtre) ou composer le 705.674.2299 (sans frais 1.800.708.2505).