Jérémie La Grenade à la poursuite de son rêve de devenir cycliste professionnel

Alors qu'il devenait de plus en plus évident que les compétitions de cyclisme sur route et de vélo de montagne n'allaient pas reprendre de sitôt au Canada, Jérémie La Grenade a mis le cap sur l'Europe à la fin mai.

Je savais que chaque cycliste doit éventuellement aller en Europe, parce que c'est le centre de l'action. Sans courses au Canada, ça a facilité la tâche de partir , reconnaît le jeune homme de 18 ans.

Afin qu'il ne soit pas incommodé par un fardeau financier, le père de l'un de ses amis français a réussi à lui dénicher une famille d'accueil qui a accepté de l'héberger gratuitement, cet été. Même s'il se retrouve de l'autre côté de l'Atlantique depuis deux mois maintenant, l'étudiant en Sciences humaines au Cégep de l'Outaouais ne se sent pas trop dépaysé jusqu'à présent.

Je ne savais pas trop comment j'allais réagir une fois ici, mais pour l'instant, ça n'a pas été si dur que ça. Je suis à la poursuite de mon rêve de devenir professionnel , raconte-t-il avec un grand sourire aux lèvres.

Depuis son déménagement, le Gatinois a participé à six courses de vélo de montagne et une de cyclisme sur route à travers la France, l'Autriche et la Suisse. Étant nouveau sur le circuit européen, il part souvent dernier à la ligne de départ, ce qui ne l'empêche pas de rattraper plus d'une cinquantaine de coureurs par course.

Les gens disent toujours que le niveau est supérieur en Europe. Au Canada, on a l'impression qu'ils sont des monstres à vélo, mais c'est encourageant de voir que je peux en dépasser plusieurs et me rapprocher peu à peu du niveau des meilleurs , estime Jérémie La Grenade.

Je me suis entraîné vraiment fort, je savais que j'allais avoir une bonne condition physique. Une citation de :Jérémie La Grenade, cycliste

L'ancien porte-drapeau de l'Outaouais aux Jeux du Québec de 2018 devra éventuellement choisir entre le vélo de montagne et le cyclisme sur route, mais il n'est pas pressé de faire un choix à l'heure actuelle.

Je n'ai pas de discipline que je priorise pour l'instant : je veux surtout m'épanouir. J'y vais petit à petit, je vois ce que j'aime dans les deux disciplines et on verra pour le futur , explique-t-il.

Une équipe française de vélo de montagne l'a déjà approché, alors que l'une des meilleures équipes amateurs de vélo de route de France, AVC Aix-en-Provence, lui fait également de l'œil.

D'ici la fin de la saison, l'athlète gatinois espère faire au moins un podium, et peut-être même se hisser sur sa plus haute marche.