Des régions côtières pourront se débarrasser de leurs épaves

Le gouvernement fédéral bonifie de 1,5 million de dollars l’enveloppe destinée au retrait de navires abandonnés en Colombie-Britannique, en Nouvelle-Écosse et à Terre-Neuve-et-Labrador.

Les navires naufragés ou laissés à l’abandon posent des risques pour la navigation et l’environnement, en plus de nuire au tourisme, à la pêche, et aux communautés autochtones qui dépendent des voies navigables pour se nourrir.

Le ministre des Transports du Canada, Omar Alghabra, en a fait l’annonce lors de son passage à Vancouver.

La Colombie-Britannique a déjà reçu en mars plus d’un million de dollars pour le retrait de 32 épaves, dont la majorité se trouvait dans la région de Victoria, sur l'île de Vancouver.

Le bateau de pêche Fundy Star III a été remorqué à Beaver Harbour, au Nouveau-Brunswick, et démoli par la Garde côtière canadienne. Photo : Radio-Canada

De l'aide partagée d'une côte à l'autre

L’entreprise autochtone Heiltsuk Horizon Maritime Services reçoit plus de 250 000 $ pour l’enlèvement et l’élimination de huit bateaux à Bella Bella.

Ce partenariat est très important et est un exemple concret de la réconciliation , croit Marilyn Slett, conseillère-chef de la Nation Heiltsuk, présente lors de l'événement. Nous avons travaillé fort pour lancer cette entreprise, qui rassemble l'expertise océanique de notre communauté , ajoute-t-elle.

La Coastal Restoration Society recevra pour sa part plus de 830 000 $ pour 18 bateaux situés sur la côte ouest de l’île de Vancouver.

Quatre bateaux en Nouvelle-Écosse et deux à Terre-Neuve-et-Labrador sont également visés par cette enveloppe.