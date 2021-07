Places en garderie : déception à Rivière-du-Loup après le passage du ministre Lacombe

Le ministre de la Famille, Mathieu Lacombe, a conclu son passage dans l'Est-du-Québec à Rivière-du-Loup vendredi, où il a maintenu que chaque enfant aura éventuellement une place en garderie. Or, des parents et des élus locaux déplorent que les dossiers n'avancent pas assez vite.

C'est productif, ça bouge beaucoup dans l'Est-du-Québec parce qu'il y a beaucoup de besoins , souligne le ministre Lacombe, à la fin de son passage dans la région.

S'il admet lui-même qu'environ 200 enfants sont présentement en attente d'une place en garderie à Rivière-du-Loup seulement, il assure que des annonces sont à venir cet été et à l'automne, en plus des projets qui sont déjà en cours, notamment à Saint-Arsène.

Cet été, il va y avoir des places supplémentaires. On avait annoncé 60 places, ce sera plus que ça, parce qu'on a dit qu'on allait compléter le réseau. Ça veut dire donner une place à chaque enfant. Une citation de :Mathieu Lacombe, ministre de la Famille

En attendant la construction de nouvelles installations permanentes, le ministre indique que les municipalités peuvent créer des installations temporaires, comme c'est le cas à Bonaventure. Deuxièmement, ce qu'on peut faire, c'est miser sur le milieu familial , ajoute-t-il.

Des hausses de coûts à Saint-Arsène

Le maire de Saint-Arsène, Mario Lebel, est sorti déçu de sa rencontre avec le ministre.

Depuis la première demande de la Municipalité pour un centre de la petite enfance (CPE) en 2013, des délais administratifs au sein du gouvernement ont fait bondir les coûts du projet.

Le maire de Saint-Arsène, Mario Lebel, déplore que la CAQ blâme les Libéraux pour le retard dans le dossier du CPE de sa municipalité, plutôt que de corriger l'erreur. Photo : Radio-Canada / Patrick Bergeron

Le premier appel d'offres est sorti à 990 000 $, à l'intérieur duquel on avait une subvention du ministère de la Famille de 333 000 $ , rappelle M. Lebel.

Comme on le sait, il y a eu des délais administratifs (...), on n'a pas voulu nous accorder de dérogation, craignant de créer un précédent, alors on a été obligé de retourner dans un deuxième appel d'offres , poursuit-il.

Le projet est maintenant évalué à 1 128 000 $, une somme énorme pour la petite municipalité.

L'augmentation vient d'une bourde administrative gouvernementale, alors en rencontrant le ministre Lacombe, on s'attendait peut-être à une enveloppe exceptionnelle pour atténuer ce préjudice-là parce que ce sont les citoyens en bout de ligne qui vont payer. Une citation de :Mario Lebel, maire de Saint-Arsène

On a demandé au ministre, il n'y a pas d'ouverture , déplore-t-il.

Malgré les coûts élevés, le maire indique que si Québec confirme l'octroi d'une subvention de 352 000 $, la Municipalité va signer le contrat d'ici l'expiration du délai, le 8 août.

De son côté, le ministre Lacombe se dit satisfait de sa rencontre avec le maire puisque le projet va de l'avant.

On ne fait pas la job qu'on fait pour faire plaisir aux Municipalités. On fait la job qu'on fait pour les parents et les familles de la région. Je comprends qu'ils auraient aimé avoir un montant d'argent supplémentaire, mais nous, on est des locataires, on va louer une installation, c'est pas à nous de financer la construction de cette installation-là , explique le ministre.

Le ministre de la Famille, Mathieu Lacombe, s'est arrêté à Rivière-du-Loup vendredi matin pour rencontrer des acteurs de la région au sujet de l'accès aux places en garderie. Photo : Radio-Canada / Patrick Bergeron

Or, l'augmentation des coûts n'est pas la seule source de déception pour Sainte-Arsène. Le projet qui devait d'abord compter 34 places n'en compte maintenant que 24.

C'est difficile à comprendre, parce qu'on sait que le CPECentre de la petite enfance des Cantons a une liste d'attente de 127 personnes. S'ajoutent 30 enfants qui vont naître d'ici les 7-8 prochains mois , souligne M. Lebel.

Le ministre refuse de rencontrer des parents

Bien qu'il affirme qu'un des objectifs de sa visite dans la région était de prendre le pouls de la communauté, le ministre Lacombe n'a pas voulu rencontrer un groupe de parents qui se sont présentés devant l'Hôtel Universel de Rivière-du-Loup vendredi matin.

Des parents membres du mouvement Ma place au travail se sont rassemblés devant l’Hôtel Universel de Rivière-du-Loup où le ministre de la Famille rencontrait des intervenants de la région. Photo : Radio-Canada / Patrick Bergeron

Pour la fondatrice du mouvement Ma place au travail, Myriam Lapointe-Gagnon, il s'agit d'une nouvelle preuve que le ministre ne veut pas entendre les parents et que l'accès aux places en garderie n'est pas une priorité pour le gouvernement de François Legault.

On a été déçus de ne pas avoir été invités aux consultations nationales qui ont eu lieu récemment. Là, il est chez nous, il sait qu'on est là, il sait que c'est une situation qui inquiète énormément de parents au Bas-Saint-Laurent, je pense que ce serait la moindre des choses d'entendre ce que les parents ont à dire , estime-t-elle.

Dans le dernier budget, on a augmenté le budget des infrastructures de 0,03 % pour les CPECentre de la petite enfance . Le plywood n'a pas augmenté de 0,03 %, on le sait bien. Ça montre qu'on n'a pas envie d'investir là-dedans. Une citation de :Myriam Lapointe-Gagnon, fondatrice de Ma place au travail

Les communications avec la CAQCoalition avenir Québec sont pas mal rompues depuis plusieurs mois, alors qu'on est toujours dans un discours constructif, on n'est jamais dans un discours haineux , déplore la jeune maman.

Myriam Lapointe-Gagnon, qui vit à Cacouna, a fondé le mouvement Ma place au travail. Photo : Radio-Canada / Patrick Bergeron

Myriam Lapointe-Gagnon est d'avis que les solutions mises de l'avant par le ministre ne sont pas suffisantes considérant l'ampleur du problème.

Je comprends qu'il est en mode création de places, mais si les éducatrices continuent de quitter le navire, il va créer des places dans le vide. En ce moment, c'est ça qui se passe. Il y a des bris de services. Les négociations sont décevantes, l'offre a été une claque au visage pour beaucoup de gens du réseau, il n'y a rien pour rassurer les parents , constate-t-elle.

On se tourne vers les locaux temporaires, mais encore une fois il y a énormément de bureaucratie, il n'y a rien qui avance sur le terrain , ajoute-t-elle, rappelant au passage que la pénurie de places en garderie a des conséquences sur l'ensemble de la société.

Il y a environ 1000 infirmières dans notre groupe qui sont en congé sans solde ou qui vont l'être. On parle de bris de services partout en région. Oui, on laisse tomber les jeunes familles, mais on laisse tomber tout le monde. Une citation de :Myriam Lapointe-Gagnon

Les mois passent, on n'a toujours pas d'aide aux familles, y a des gens qui se mettent sur le bien-être social, il y a des femmes qui tombent avec des congés sans solde, il y a des gens qui perdent leur maison, il faut qu'on entende ces gens-là , poursuit-elle.

Le ministre Lacombe estime pour sa part que les choses avancent.

On n'a pas vraiment de crise actuellement dans les services de garde, on a un moment plus difficile. En milieu familial, on a une crise, je suis d'accord, mais dans le réseau je parlerais d'un moment plus difficile , nuance-t-il.

Avec les informations de Patrick Bergeron