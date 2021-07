Une 4e station ajoutée au prolongement de la ligne 1 du métro Yonge vers le nord

La station, qui porte le même nom que la rue sur laquelle elle sera construite dans la ville de Thornhill, sera construite sur la ligne Yonge North, a indiqué la ministre lors d'une conférence de presse vendredi.

Mme Mulroney a expliqué que cet arrêt desservira 2500 passagers pendant les périodes achalandées.

Il permettra de réduire les émissions de gaz à effet de serre et une meilleure gestion des embouteillages dans la région du Grand Toronto, selon la ministre. Je peux dire en toute confiance qu’une nouvelle station Clark est le bon choix pour ce prolongement du métro , a-t-elle dit.

Le projet d’expansion de la ligne 1 vers le nord, qui a été approuvé en 2019, permettra aux utilisateurs d’atteindre des régions éloignées comme Thornhill, Markham, Richmond Hill et Vaughan sans changement de transport.

Ce projet audacieux et novateur de notre gouvernement et de nos partenaires municipaux aura de nombreuses retombées économiques, stimulera des investissements régionaux et nous permettra d'améliorer la qualité de vie des utilisateurs.

Une citation de :Stan Cho, ministre associé des Transports de l'Ontario