Jeudi, un cas s’était ajouté au bilan. Il y a un seul cas actif au Saguenay-Lac-Saint-Jean.

On ne compte aucune hospitalisation ni aucun décès.

Jeudi, 4964 doses de vaccin ont été données dans la région.

Au Québec, on rapporte 83 nouveaux cas de COVID-19 et 3 décès de plus.