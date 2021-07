L'Ontario veut améliorer la réponse de ses policiers face à un « assaillant actif »

Le gouvernement Ford aimerait que les agents partout en Ontario aient accès à de meilleurs équipements et que les corps policiers produisent systématiquement un rapport suivant une intervention avec un « assaillant actif ».

Il n'y a actuellement aucune norme ou directive provinciale pour les services de police sur la réponse à un incident d'assaillant actif, c'est pourquoi nous prenons des mesures pour assurer la sécurité des collectivités grâce à ce projet de règlement , a déclaré Stephen Warner, porte-parole pour le ministère du Solliciteur général.

Les incidents avec assaillants actifs, comme les fusillades dans les écoles, peuvent entraîner des blessures graves et faire des morts , a-t-il précisé.

Le règlement proposé garantirait que les patrouilleurs – qui sont souvent les premiers à confronter un tireur – aient accès à un équipement spécifique.

Le gouvernement aimerait par exemple que chaque voiture patrouille contienne au moins un gilet pare-balles rigide et un outil d’Halligan.

Le règlement établit également des normes en matière de communication entre les différents services d'urgence lors d'une attaque. Il prévoit aussi un protocole pour l'envoi d'alertes publiques.

Le nouveau règlement fait partie de la Loi de 2019 sur la sécurité communautaire et les services policiers, une loi qui a été adoptée par l'assemblée législative, mais qui n'est toujours pas entrée en vigueur.

Un assaillant actif y est défini comme un particulier qui semble se livrer, tenter de se livrer ou être sur le point de se livrer à une attaque qui sera soutenue, infligera des lésions corporelles graves ou la mort, et que l’assaillant continuera d’attaquer d’autres particuliers s’il n’est pas neutralisé.

Plusieurs corps policiers ont déjà mis en place des protocoles pour répondre à ce genre d'incidents, mais le gouvernement souhaite normaliser les manières de faire dans toute la province.

Les trois cercueils des policiers tués lors de la fusillade à Moncton Photo : La Presse canadienne / Sean Kilpatrick

Le ministère indique que le règlement est inspiré de protocoles déjà existants au sein de différents corps policiers et des leçons tirées à la suite de la fusillade de 2014 à Moncton et des conclusions de l'enquête publique sur la tragédie de Mayerthorpe en 2005.

Le ministère du Solliciteur général sollicite les commentaires de la population sur les changements proposés jusqu'au 26 juillet.

Accueil favorable des chefs et des syndicats policiers

Même s'il reste plusieurs questions sans réponse quant au financement et à la portée du nouveau règlement, les chefs de police et les représentants syndicaux en Ontario saluent l'initiative du gouvernement.

Je pense que ce qui est unique avec ce règlement, c'est qu'il nous obligera à prévoir une procédure spécifique pour ce genre d'incidents. Les chefs devront donc s'assurer de posséder l'équipement supplémentaire et des ressources additionnelles afin de se conformer à ce règlement , a déclaré le chef de police de Chatham-Kent, Gary Conn, qui est aussi le président de l'Association des chefs de police de l'Ontario (OACP).

L’équipe mobile d’intervention en situation de crise du détachement de la Police provinciale de l’Ontario à Hawkesbury. Photo : Radio-Canada / Denis Babin

En fin de compte, cela va augmenter la sécurité de nos agents, et si nos agents disposent de plus d'outils pour assurer leur sécurité, ils pourront alors continuer à protéger la communauté , a pour sa part indiqué le président de l'Association des policiers de l'Ontario, Mark Baxter. Il croit d'ailleurs que les changements proposés aideront surtout les services de police de plus petite taille.

Nous voulons nous assurer que ces agents ont accès aux mêmes ressources et aux mêmes équipements que les agents dans les grands centres urbains. Une citation de :Mark Baxter, président, Association des policiers de l'Ontario

Les préparatifs d'attaque

Pour l'ancien président de la Commission des services policiers de Toronto, Alok Mukherjee, le règlement contient des éléments positifs, notamment l'obligation pour un chef de rédiger un rapport à la suite d'une attaque en proposant des améliorations possibles.

Selon l'ancien président de la Commission des services policiers de Toronto, Alok Mukherjee, le gouvernement ontarien devrait améliorer son règlement. Photo : Radio-Canada

Dans la mesure où le règlement ajoute cette exigence pour la police, je pense que c'est une bonne idée , déclare-t-il.

Alok Mukherjee croit cependant que l'élément manquant du nouveau règlement concerne les situations où un individu n'a pas encore attaqué, mais qu'il menace de le faire. Il croit que les changements du gouvernement doivent aussi comprendre une meilleure formation pour la négociation et la coordination d'une intervention d'urgence.