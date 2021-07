Les propos du ministre Lagimodiere mettent l’équipe de Brian Pallister en difficulté

À peine avait-il pris ses fonctions, jeudi, qu’Alan Lagimodiere a créé la polémique après avoir affirmé que ceux qui géraient les pensionnats pour Autochtones pensaient qu’ils faisaient une chose juste .

Il est facile de juger le passé, mais à l’époque, je pense qu’ils étaient convaincus qu’ils faisaient une bonne chose , a-t-il ajouté.

Il s’est mis les pieds dans les plats de façon extraordinaire, comme s’il ne savait rien. Et pourtant, M. Pallister était content d’annoncer et heureux de l’annoncer comme un ministre métis. C’est un déshonneur à la communauté métisse d’avoir un ministre de ce calibre , affirme l’analyste politique Michel Lagacé.

Kelly Saunders, professeure agrégée de sciences politiques à l'Université de Brandon, estime que la capacité du nouveau ministre à exercer ses fonctions sera difficile. Je pense que ce sera extrêmement difficile, voire impossible, pour lui, de travailler sur la réconciliation.

La professeure juge aussi que dès son premier jour, Alan Lagimodiere a montré qu’il était d’accord avec certaines déclarations passées du premier ministre Brian Pallister. Ce n’est pas de cette façon que vous voulez commencer un nouveau poste , dit-elle.

Mary Agnes Welch, partenaire chez l’institut de sondage Probe Research, affirme que le nouveau ministre a déjà deux coups contre lui .

Il a eu ce début désastreux et il doit essayer de renouer des relations avec des dirigeants autochtones qui, à juste titre, sont profondément méfiants et profondément en colère contre ce gouvernement , dit-elle.

Ce travail est intrinsèquement difficile en raison de l'approche de ce gouvernement à l'égard de certains problèmes des Autochtones. Une citation de :Mary Agnes Welch, partenaire chez l’institut de sondage Probe Research

Le remaniement ministériel effectué jeudi par Brian Pallister est survenu à la suite de la démission d’Eileen Clarke vendredi dernier.

Mercredi, la ministre démissionnaire a déclaré dans une publication sur Facebook que des commentaires récents de Brian Pallister au sujet de la colonisation du Canada ont été un facteur dans sa prise de décision.

Dans son message, Eileen Clarke affirme qu'un leadership fort implique de participer à la guérison et d'unir la province et le pays dans l'harmonie et que ça ne peut être fait par une seule personne , ajoutant que des mots et actions inappropriés peuvent être très dommageables .

Difficile pour un parti politique de se relever

Peu après les déclarations du ministre Lagimodiere et en pleine conférence de presse, le chef du Nouveau Parti démocratique, Wab Kinew, est intervenu pour l'interrompre et lui dire que ses commentaires étaient inacceptables.

S'élever au-dessus de cela et interpeler quelqu'un sur ce sujet en pleine arène publique, je pense que c'était un acte de courage incroyable, et je l'applaudis vraiment pour cela, dit Kelly Saunders. Ce fut un grand moment pour Wab Kinew de montrer le leader qu'il veut être.

Mary Agnes Welch suggère que les progressistes-conservateurs pourraient être encore plus en difficultés qu’il n’y paraît. Je ne sais pas si un parti peut se relever après ce qui s’est passé jeudi.

Avec des informations de CBC et Julien Sahuquillo