Bar rayé du Saint-Laurent : les pêcheurs sportifs devront encore attendre

N'en déplaise aux pêcheurs sportifs et aux groupes d'intérêts qui souhaitent le retrait du bar rayé du Saint-Laurent de la liste des espèces en péril, le gouvernement fédéral ne prévoit pas trancher sur son statut légal avant 2022, voire 2023, et veut même obtenir davantage de renseignements avant de se prononcer.

La saga du bar rayé du Saint-Laurent se poursuit de plus belle.

Radio-Canada a appris que le gouvernement fédéral, plutôt que d'entériner la plus récente recommandation du Comité sur la situation des espèces en péril du Canada (COSEPAC), lui a plutôt renvoyé le dossier pour approfondir ses connaissances.

Le gouverneur en conseil a déterminé qu’il fallait plus de renseignements sur la situation du bar rayé existant dans le fleuve Saint-Laurent, et a renvoyé la question au COSEPAC le 7 juillet pour obtenir de plus amples renseignements et un examen , indique Robin Jahn, conseillère en communication chez Pêches et Océans Canada.

Cette décision a été prise sous la recommandation du ministre de l'Environnement et du Changement climatique, Jonathan Wilkinson.

Espèce disparue, mais...

Le plus récent rapport du COSEPAC sur la population de bars rayés du Saint-Laurent a été déposé à l'automne 2019. Selon ses travaux, le comité a statué que l'espèce était officiellement éteinte.

Dans leur démarche, les scientifiques ont établi que les bars rayés qui nagent actuellement dans le fleuve, constituant une population manipulée et réintroduite au début des années 2000, ne pouvaient remplacer la population d'origine, disparue dans les années 60 en raison de la surpêche et de la destruction de son habitat.

Le COSEPAC disait ainsi corriger une erreur qu'il avait lui-même commise.

Mais cette erreur continue d'avoir des répercussions sur le statut légal du poisson. Depuis 2011, l'habitat essentiel du bar rayé du Saint-Laurent est protégé en vertu de son inscription sur la liste annexée à la Loi sur les espèces en péril.

Il est interdit de le pêcher et tout développement dans le fleuve Saint-Laurent près de ses aires de reproduction, dont la baie de Beauport, fait l'objet d'une plus grande sensibilité. Le défunt projet de terminal de conteneurs Laurentia a notamment été plombé, en partie, par la question du bar rayé.

Données et histoires de pêche à l'appui, la Fédération québécoise des chasseurs et pêcheurs, tout comme le gouvernement provincial, fait pression depuis près de deux ans sur le fédéral pour qu'il modifie le statut légal du poisson. Les dernières offensives en ce sens datent du printemps dernier.

Le bar rayé se trouve sur cette liste par une malheureuse suite d’événements et cette erreur doit être corrigée rapidement , exprimait le président de la fédération dans une lettre adressée au ministre Wilkinson, en mai.

Toujours dans la foulée de ce décalage légal et scientifique, le gouvernement fédéral vient à peine de présenter la version finale de son Programme de rétablissement et plan d’action du bar rayé pour la population du fleuve Saint-Laurent.

Novembre 2022

Le fédéral semble plutôt s'en remettre à la prochaine réévaluation des populations de bars rayés au Canada par le COSEPAC. Le comité prévoit en effet revoir tous les statuts en novembre 2022. Après quoi s'enclenchera exactement le même processus que subit actuellement la population du Saint-Laurent.

Les délais pourraient donc s'étirer en 2023, voire plus.

Rappelons qu'à la suite du dépôt d'un rapport du COSEPAC en 2012 sur le bar rayé du Saint-Laurent, il aura fallu 7 ans pour que le gouvernement fédéral procède à une mise à jour, en août 2019.