La sénatrice néo-brunswickoise Judith Keating est décédée

Judith Keating, sénatrice du Nouveau-Brunswick et experte juridique et constitutionnelle de haut niveau, est décédée à l’âge de 58 ans.

Elle a notamment été la première femme à occuper le poste de sous-ministre de la Justice et sous-procureure générale du Nouveau-Brunswick.

J’ai eu l’honneur d’être son parrain lorsqu’elle est entrée au Sénat en 2020. Elle était une grande ambassadrice de notre province. Tu vas me manquer, chère amie ! , a écrit dans une publication Twitter vendredi le sénateur du Nouveau-Brunswick Sen Percy Mockler.

Le premier ministre du Canada, Justin Trudeau, a nommé Judith Keating comme sénatrice l’an dernier. Elle comptait alors plus de trois ans d’expérience au sein des hauts échelons de la fonction publique du Nouveau-Brunswick.

Au fil de sa carrière, Mme Keating a promu l’égalité linguistique et la réconciliation avec les peuples autochtones.

Elle a notamment dirigé la rédaction de la Loi sur les langues officielles du Nouveau-Brunswick et assumé la présidence du Comité provincial sur la vérité et la réconciliation.

Son travail visant à promouvoir l’autonomisation des femmes dans le milieu juridique lui a valu différents prix, dont le prix Muriel Corkery-Ryan en 2015, et elle participe activement à la vie de sa communauté.