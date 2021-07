Ces chevaux nains à Terre-Neuve qui changent de couleur

En hiver, elle a une couverture brune. Mais en été, sa robe devient rouanne, un mélange de poils blancs et beiges.

Il y a déjà eu des propriétaires de poneys qui se sont trompés, à cause du changement de couleur, et qui sont retournés chez eux avec le mauvais cheval , raconte Tammy Webber, membre de l’Association du poney de Terre-Neuve, qui lutte pour protéger les chevaux nains.

Quand il y a un poney avec ce trait génétique, nous nous efforçons de l’accoupler avec un autre poney pour nous assurer que la population ne perde pas ces gènes. Une citation de :Tammy Webber, membre, Association du poney de Terre-Neuve

On ne voit ce trait que dans certaines races de cheval , explique-t-elle.

Tammy Webber est membre de l'Association du poney de Terre-Neuve Photo : Radio-Canada / Patrick Butler

Une race de cheval menacée de disparition

Dans les années 1970, il y avait environ 12 000 poneys de Terre-Neuve sur l’île. Mais au cours des 20 années suivantes, les Terre-Neuviens ont commencé à vendre leurs poneys et à les remplacer avec des tracteurs, des voitures et des véhicules tout terrain. Des milliers de poneys ont été vendus pour leur viande et envoyés aux abattoirs.

Aujourd’hui, il ne reste qu’environ 500 poneys de Terre-Neuve en Amérique du Nord.

À lire aussi : Un appel au sauvetage du poney de Terre-Neuve

Quand les colons britanniques sont arrivés à Terre-Neuve aux 17e et 18e siècles, ils ont apporté leurs poneys avec eux. Au cours des générations suivantes, ces chevaux ont développé des caractéristiques uniques : un cou très fort et un dos plus court pour tirer le bois, une queue plus longue pour se protéger pendant l'hiver, et une mâchoire plus solide pour aider dans la digestion de la végétation terre-neuvienne.

Malgré ces nouveaux caractéristiques, certains poneys ont toutefois conservé des traits génétiques qui les font changer de couleur selon le moment de l’année. Tammy Webber croit que ce trait doit permettre aux poneys de rester plus chaud pendant l’hiver et de se refroidir pendant l’été.

La robe de Kit, une ponette de Terre-Neuve, à Cupids, devient brune en hiver. Photo : Radio-Canada / Patrick Butler

L’Association garde actuellement huit poneys, dont Kit, à son pâturage à Cupids, à 85 km à l’ouest de Saint-Jean.

Elle espère créer un refuge à Hopeall, dans le nord-ouest de la péninsule d’Avalon.