Un appel à la prudence lors des déplacements et des rassemblements en vacances

Des milliers de Québécois prendront la route des vacances dès ce soir alors que s'entament les vacances de la construction. La Sûreté du Québec sera plus présente sur les routes, sur les plans d'eau et dans les sentiers.

Selon la SQ, il s'agit de la période de l'année où il y a le plus d'accidents mortels et avec blessés sur les routes du Québec.

La Santé publique régionale a elle aussi lancé une mise en garde à l'approche des vacances. La directrice de la Santé publique, Lyse Landry, rappelle que la pandémie n'est pas terminée et qu'il faut demeurer vigilant.

Plusieurs Québécois vont circuler à l'occasion des vacances de la construction. Ce serait bien dommage de rapporter le virus dans les bagages, souligne-t-elle. On sait qu'il y aura plus de contacts entre les populations des différentes régions et on sait qu'on a apporté des assouplissements. Alors on vous invite à le faire de manière sécuritaire. Le vaccin est vraiment la porte de sortie de la pandémie. Merci de vous faire vacciner.

Début du widget . Passer le widget? Fin du widget . Retour au début du widget?

Présence policière accrue

La Sûreté du Québec compte intensifier ses interventions pendant les deux semaines de la construction.

Des patrouilleurs seront présents autant sur le réseau routier que sur les plans d’eau et les sentiers à partir d’aujourd’hui, et ce, jusqu’au 1er août.

La SQ souhaite ainsi rappeler aux vacanciers qu’ils doivent appliquer les règles en matière de sécurité routière et récréotouristique tout au long de l’année, même lorsqu’ils sont en vacances.

La période des vacances de la construction représente le moment de l’année où le nombre de collisions mortelles et avec blessés est le plus élevé. Huit personnes ont perdu la vie dans des collisions sur le territoire desservi par la Sûreté du Québec l’an dernier.

C'est le tiers des Québécois qui seront en vacances au cours des deux prochaines semaines.