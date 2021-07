Les ambulanciers paramédicaux en grève en Abitibi-Témiscamingue

Il s'agit d'une grève de tâches. Les paramédics assurent que les services essentiels seront maintenus.

On est allés au tribunal et on a déterminé une liste de services essentiels. Tous les appels urgents, les appels non urgents, les appels impromptus, on va répondre, on va donner le service comme à l’habitude, mais il y a des tâches qu’on ne fera pas. Par exemple, les gens qui sont en formation pour devenir paramédics, on ne prendra pas de stagiaire , explique Jean Gagnon, représentant du secteur préhospitalier à la Fédération de la santé et des services sociaux (FSSS–CSN).

Les conventions collectives de tous les syndicats des paramédics affiliés à la Confédération des syndicats nationaux (CSN) sont échues depuis le 31 mars 2020.

Les négociations stagnent, notamment pour le volet monétaire et les horaires de faction.