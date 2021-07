Swedish House Mafia de retour après huit ans de séparation

Formé en 2008, le collectif suédois, composé des artistes Axwell, 43 ans, Steve Angello, 38 ans, et Sebastian Ingrosso, 38 ans, s'était séparé au sommet de sa gloire après une tournée en 2013.

Le trio connu pour ses tubes internationaux comme Don't You Worry Child, Save the World et One (Your Name) a dévoilé son nouveau titre, It Gets Better, son premier morceau depuis 2012.

Des concerts aux États-Unis et en Suède avaient laissé entrevoir un retour, mais celui-ci ne s'était pas concrétisé jusqu'ici.

Le prochain album doit s'appeler Paradise Again, selon ce qu'ont annoncé les trois DJ dans une entrevue au magazine américain Billboard, coïncidant avec la sortie du simple.