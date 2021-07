C'est parti pour les Terrasses urbaines à Rimouski

Une quarantaine de restaurateurs et de bars participent cette année à l'événement, qui se tient pour une huitième fois.

Il y a un grand nombre de terrasses. En un coup d'œil, on voit que les installations ont vraiment grossi cette année , affirme le président de l'événement, Tommy Cloutier.

Jusqu'au 15 août, la rue Saint-Germain Est sera fermée à la circulation automobile entre les avenues Belzile et de la Cathédrale.

En raison des mesures sanitaires, il n'y aura pas de spectacles présentés dans la rue, mais certaines prestations auront lieu sur les terrasses elles-mêmes.

Tommy Cloutier est président de l'événement (archives). Photo : Radio-Canada

On a droit a des spectacles jusqu'à 9 h le soir. Sinon il y a les services sur les terrasses jusqu'à 22 h en début de semaine et jusqu'à 23 h à la fin de la semaine , explique M. Cloutier.

La consommation d'alcool sera par ailleurs interdite dans la rue. Des agents de sécurité seront sur place pour veiller à ce que les visiteurs des terrasses respectent la réglementation en place.

Alors que de nombreux restaurateurs manquent actuellement de personnel, l'événement semble toutefois susciter un certain intérêt chez les potentiels travailleurs.