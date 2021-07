Anticosti fête les 125 ans du rachat de l’île par le chocolatier Henri Menier

L’ambiance sera à la fête sur l'île d’Anticosti en fin de semaine puisque ses habitants célébreront l'acquisition de l’île par le riche chocolatier Henri Menier, à la fin du XIX e siècle. Un rallye historique sur le site de la villa Menier, un pique-nique et un spectacle sont notamment prévus pour souligner le legs de ce personnage reconnu pour être le plus marquant de l’histoire d’Anticosti.

En décembre 1895, l’homme d'affaires français a acheté l’île pour la somme de 125 000 $ avec la ferme intention d’en faire son domaine privé de chasse. Grenouille, wapiti, bison : Henri Menier y introduit alors une panoplie d’animaux. Le cerf de Virginie est sans contredit le plus important d’entre eux. Avec sa population toujours présente en très grand nombre, ce cervidé est aujourd’hui emblématique et responsable d’une des plus importantes activités économiques de l’île : la chasse récréative.

La chasse est encore aujourd'hui l'une des principales activités économiques sur l'île (archives). Photo : Radio-Canada / Benoit Jobin

C’est cet héritage-là qui fait qu’il y a toujours des gens à Anticosti [...] C’est ce qui fait vivre encore l’Île. C’est un peu ça qu’on célèbre, pas simplement Menier, mais aussi la résilience. Ce qui fait qu’il y a encore des gens ici, c’est beaucoup grâce à Menier , soutient Danièle Morin, présidente du comité organisateur des festivités.

Henri Menier est décédé en 1913. L’île passera ensuite aux mains d’une compagnie forestière, 13 ans plus tard, avant d'être rachetée par le gouvernement du Québec en 1974.

Le principal village d'Anticosti porte le nom de Port-Menier (archives). Photo : Radio-Canada / Marc-Antoine Mageau

Aujourd’hui, environ 175 personnes vivent sur l’île de façon permanente et le maire de la Municipalité de L'Île-d'Anticosti, John Pineault, travaille depuis des années à faire classer ce territoire comme patrimoine mondial de l’UNESCO.