La renaissance de l’autrice-compositrice-interprète Game Genie Sokolov

La musicienne Game Genie Sokolov, prénommée Adélaïde, sortait vendredi l’album Renaissance, qui a été concocté en pleine pandémie. Passionnée par les jeux vidéos, les machines des années 1980 et le funk, elle signe un album de musique électronique empreint de sons funk et R’n’B.

En l’espace de trois ans, l’artiste aura fait un album par an. En 2019, Game Genie Sokolov a sorti Insert Disk 02, son premier opus, puis son album Trans // Mission l’an dernier. J’arrête jamais de faire de la musique. Je suis tout le temps en processus créatif. J’ai aussi mon propre studio d’enregistrement , a mentionné Game Genie Sokolov à Claudia Hébert, chroniqueuse culturelle à l’émission Tout un matin.

Changement de vie

Ce vendredi, la musicienne dévoilera les chansons de Renaissance. Pour ce projet, elle a vraiment eu envie de s’amuser, tout en montrant qui elle est.

Le titre de cet album se prononce aussi bien en anglais qu’en français. Depuis l’album précédent, j’ai entamé une transition de genre. Ma vie a énormément changé. Autant à cause de la pandémie que socialement et professionnellement. Musicalement, je me suis encore plus laissée aller , a confié l’artiste.

D’origine française et résidant à Montréal depuis plusieurs années déjà, c’est lorsqu’elle a sorti sa première chanson sur Internet qu’elle s’est dit qu’il fallait bien qu’elle se trouve un nom d’artiste.

Sur son bureau se trouvaient alors une cassette Game Genie (qui permet de tricher quand on joue à des jeux vidéo sur des consoles) et le livre Evguénie Sokolov de Serge Gainsbourg. Game Genie Sokolov est née!

Il n’y avait pas de réflexion vraiment, c’est juste resté! Il n’y avait aucune recherche , a souligné l’autrice-compositrice-interprète.

Guitare, synthétiseurs et sons de jeu vidéo

Pour Renaissance, Game Genie Sokolov voyage à travers des sonorités funk, du R’n’B, de la musique électronique et une esthétique vidéoludique. Sur l’album, il y a de la guitare, mais aussi des sons de consoles de jeu vidéo et des synthétiseurs des années 1980 et 1990.

Est-ce que le propos de l’album repose sur l’identité queer? Ce n’est pas forcément une volonté, a répondu l’artiste. Beaucoup de gens ne m’ont réduite qu’à ça. Le fait de faire une transition de genre... Il y a beaucoup de gens qui décident de ne plus te regarder comme un être humain, mais qui décident de te regarder comme un objet, comme une chose politique ou comme une représentation de quelque chose d’impalpable et que tu ne maîtrises pas.

Une reprise de I Feel Love, de Donna Summer

Sur ce nouvel album, Game Genie Sokolov a approché plusieurs artistes francophones et anglophones, et il se trouve que ce sont surtout les anglophones qui ont répondu. La musicienne livre avec l’artiste new-yorkaise Jae le titre Don’t Hit My Line, et Drag Machine avec Matante Alex, de Montréal.

En fin d’album, Game Genie Sokolov offre une reprise du classique I Feel Love, de Donna Summer, un classique de la musique disco. Elle est accompagnée pour cette chanson de l’artiste Nyokeë, qui vient de Londres.

Cette chanson est comme un clin d'œil à mon univers vidéoludique. C’est une chanson iconique connue du grand public. Si ce titre clôt l’album avec des sonorités de jeux vidéo, Renaissance est plus que ça, il y a aussi des inspirations hip-hop et R’n’B, des chansons plus posées et contemplatives , a soutenu la musicienne.

L’album Renaissance est présentement offert pour écoute en ligne sur Radio-Canada OHdio.

Avec les informations de Claudia Hébert, chroniqueuse culturelle à l'émission Tout un matin.