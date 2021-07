Coup de pouce pour encourager la création de garderies dans la MRC de Mékinac

Les gens qui souhaitent démarrer une garderie pourront aussi obtenir gratuitement la formation nécessaire à l’ouverture d’un milieu reconnu.

La problématique des places en milieu familial se [fait] sentir dans plusieurs secteurs, notamment au niveau de la main-d’œuvre dans les entreprises et les organismes de la région , a indiqué jeudi la MRCMunicipalité régionale de comté de Mékinac, par voie de communiqué. Faute de trouver une place en garderie pour leur enfant, des parents doivent souvent repousser leur retour au travail.

Une campagne de valorisation de cette profession sera aussi déployée afin d’inciter les résidents à se lancer dans cette aventure.

Le projet est financé par la MRCMunicipalité régionale de comté de Mékinac et sept autres partenaires, tels que la Caisse Desjardins, la Chambre de commerce de Mékinac et différents organismes du territoire.