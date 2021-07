Bleu Jeans Bleu en mode estival

« Les gens sont de bonne humeur. On peut recommencer à vivre. Tout ça transparaît dans les shows, des deux côtés! » explique Mathieu Lafontaine alias Claude Cobra, heureux d'avoir un été bondé de spectacles, partout au Québec.

Bleu Jeans Bleu connaissait une année exceptionnelle avant que la pandémie ne frappe. Malgré tout, cette période est loin d'avoir été difficile pour la formation. Au contraire.

Cette pandémie a eu bien du mauvais sur toute la planète, évidemment, et dans bien des domaines, dont le nôtre, mais on a eu la chance d'avoir un paquet de projets! ( ... ) Le calendrier s'est libéré d'une certaine façon. Pour Bleu Jeans Bleu, c'est une belle année. Une citation de :Mathieu Lafontaine alias Claude Cobra, auteur-compositeur-interprète

Parmi les projets réalisés dans la dernière année, notons l'émission enregistrée à Bromont Bleu Jean Bleu en téléski, en nomination aux prix Gémeaux, l'animation d'un gala ComediHa et la chanson thème de la nouvelle mouture de Caméra Café.

De nouvelles chansons

La période pandémique a même été propice à la création pour Mathieu Lafontaine.

La tête peut pas se mettre à off! Quand il y a des idées qui viennent, il faut les prendre au passage. Y'a peut-être un demi album qui a germé. J'ai rien enregistré, les gars ont pas entendu les idées. Je leur en ai parlé, mais on se garde une petite gêne , dit l'artiste sherbrookois, avant d'ajouter qu'il souhaite absolument terminer la tournée Perfecto, en décembre 2021, avant de se pencher plus sérieusement sur le quatrième album.

De Montréal à Sherbrooke

Mathieu Lafontaine et sa petite famille habitent à Sherbrooke depuis environ deux ans. Une excellente décision, selon lui.