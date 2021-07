L'Office du tourisme de Québec prête pour la réouverture de la frontière

Le premier ministre du Canada, Justin Trudeau, a annoncé jeudi soir que la frontière canadienne devrait rouvrir à la mi-août pour les touristes américains et d’ici le 1er septembre pour les voyageurs qui arrivent de l'Europe.

Campagne publicitaire

L’Office du tourisme, qui visait jusqu’ici à attirer les Québécois et les Canadiens des autres provinces dans la capitale, a déjà une campagne publicitaire qui vise le marché américain.

Robert Mercure, directeur général, Office du tourisme de Québec. Photo : Radio-Canada

Elle sera lancée sous peu. Il n’est pas trop tard, selon le directeur de l’Office, Robert Mercure.

Nous sommes prêts avec une campagne pour la région du Nord-Est, qui vise les Américains en voiture. On va commencer étape par étape avec les réseaux sociaux. Les Américains généralement sont très présents l'automne et une bonne partie de notre marché l'hiver aussi , explique-t-il.

Des touristes se promènent à place Royale. Photo : Radio-Canada

Retombées annuelles

La fermeture de la frontière canado-américaine a eu des effets négatifs importants pour bien des commerçants du Vieux-Québec. La région de Québec accueille, habituellement, plus de 500 000 Américains par année. Cela représente près de 400 millions $ et 20 % des retombées économiques touristiques annuellement.

Néanmoins, Robert Mercure observe que Québec s’en tire mieux que la plupart des grandes villes du pays.

On fait assez bien comme ville. On est la deuxième ville présentement au Canada pour le taux d'occupation. On touche les 50 % et plus d'occupation pour les hôtels , affirme-t-il.

Un bateau de croisière à Québec. Photo : Radio-Canada / Martine Côté

Pas de croisières

Les bateaux de croisière pourront quant à eux revenir au pays à compter de novembre prochain. Pour la capitale, où la saison des croisières a lieu en septembre et octobre, c’est trop tard pour espérer pouvoir en profiter en 2021.

Les croisières attirent environ 200 000 visiteurs par année à Québec. Robert Mercure ne voit pas de contradiction entre le fait de pouvoir accueillir des touristes américains qui arriveront par avion à la mi-août, et de devoir attendre en novembre pour ceux qui opteront pour le bateau.

Pour planifier les croisières, ça se confirme très à l'avance. Évidemment c'est très tard et on ne va pas voir de bateau de croisière cette année. Mais ça permet de commencer à prévoir pour l'année prochaine. Les compagnies aériennes sont capables d'ajuster leurs appareils plus rapidement , dit-il.

Les détails concernant la réouverture possible de la frontière seront annoncés la semaine prochaine.