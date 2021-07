La livraison par drone devrait prendre son envol à l’aéroport d’Edmonton

Il s’agit du premier projet de livraison par drone dans un aéroport international de grande échelle n’importe où au Canada, à notre connaissance , fait valoir le PDG de Drone Delivery Canada (DDC), Michael Zahra, par voie de communiqué.

Drone Delivery Canada a signé une entente le 8 juillet avec deux autres entreprises de messagerie et l'aéroport international d'Edmonton (EIA) afin de fournir et gérer les nouvelles infrastructures pour les drones et les livraisons en dehors de l’aéroport.

Michael Zahra compte commencer la mise en place du projet au courant des prochaines semaines .

Nisku est une zone d’activité commerciale et industrielle située à l’est de l’aéroport. Aucun lieu n’a été encore déterminé pour accueillir les drones à cet endroit, mentionne néanmoins Michael Zahra.

Nous évaluons deux destinations [...] nous allons utiliser nos drones Sparrow pour transporter des colis entre le point de départ et leur arrivée en aller-retour , précise-t-il.

Les drones Sparrow ont une capacité de transport de presque dix livres de fret et une portée d'environ 30 kilomètres. Michael Zahra estime néanmoins qu’ils ne vont parcourir que quelques kilomètres seulement.

Ce modèle de drone est le plus petit de la flotte de l’entreprise ontarienne. DDCDrone Delivery Canada espère à l'avenir utiliser de plus gros modèles pour ses livraisons, comme le Condor XL, semblable à un petit hélicoptère avec une capacité de fret de 180 kg.

Des vols contrôlés à distance

Les vols seront surveillés à distance par DDCDrone Delivery Canada depuis son centre de contrôle en Ontario.

Selon Transport Canada, les pilotes de drones doivent obtenir l'approbation du contrôle de la circulation aérienne pour faire des vols dans un espace aérien contrôlé.

Michael Zara affirme que l’entreprise a fait voler ses drones dans des aéroports canadiens et états-uniens dans le passé, et a donc une bonne connaissance des règlements qui accompagnent ces lieux.

Nous ne traverserons pas les pistes […] mais nous avons la capacité de nous intégrer en toute sécurité dans l'espace aérien actif et de nous coordonner avec l'aéroport et le contrôle du trafic aérien pour nous assurer que tout est sécuritaire.

L’aéroport international d’Edmonton (EIA) n’en est pas à son premier projet avec des drones. Le vice-président de EIAaéroport international d’Edmonton , Myron Keehn, révèle qu’ils sont utilisés pour chasser les oiseaux et effectuer des inspections du tarmac, de la chaussée et des lumières de signalisation.

Nous effectuons des centaines et des centaines de missions de drones par an dans notre aéroport , dit-il.

Avec les informations de Kashmala Fida