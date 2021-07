Pas de place en garderie créée d'avance en vue de l'arrivée de 200 travailleurs à Gaspé

J'ai dit clairement et je le répète : on créera suffisamment de places à Gaspé pour que chaque parent puisse avoir une place pour son enfant, que ce soit en CPECentre de la petite enfance , en garderie ou en milieu familial , martèle le ministre Lacombe.

Après avoir annoncé en octobre dernier 32 nouvelles places à venir à Gaspé, une annonce qui avait suscité beaucoup de déception dans la région, le ministre se dit maintenant prêt à en créer plus du double. Une annonce doit d'ailleurs avoir lieu à ce sujet d'ici la fin de l'été.

Jeudi, le maire de Gaspé, Daniel Côté, a évoqué que 200 places en garderie sont présentement requises dans sa municipalité, sans compter celles qui seront nécessaires à l'arrivée des 200 nouveaux travailleurs de l'usine de LM Wind Power, prévue à la fin 2022.

Le ministre Lacombe estime cependant qu'il ne faut pas surestimer le nombre de places manquantes.

Si c'est une centaine, ce sera une centaine, mais il faut être prudent avec les chiffres parce que d'additionner les listes d'attente des CPECentre de la petite enfance les unes avec les autres et ensuite d'arriver avec un nombre, c'est pas la meilleure façon de calculer parce que dans ces enfants-là, il y en a qui ont déjà une place , rappelle-t-il.

C'est très difficile de savoir combien de ces 200 employés vont arriver avec des enfants. On ne veut pas non plus construire des CPECentre de la petite enfance avec de l'argent public, alors qu'on n'a pas encore ces besoins-là sous la main. Une citation de :Mathieu Lacombe, ministre de la Famille du Québec

Il y en a des besoins actuellement, on va les combler. S'il y a des parents qui déménagent ici parce qu'ils obtiennent un emploi chez LM Wind Power, ils vont s'inscrire à La Place 0-5 et ensuite on a dit qu'on donnerait une place à chaque enfant (...) mais c'est sûr que ça prend un certain délai, construire un CPECentre de la petite enfance ça prend 24 mois du moment que la construction commence , précise-t-il.

Il ajoute que les garderies familiales permettent une certaine flexibilité pour répondre aux besoins en attendant la construction de nouveaux CPECentre de la petite enfance . Cette flexibilité-là, c'est le milieu familial qui nous l'offre, où on est capable de créer des places beaucoup plus rapidement , avance le ministre.

M. Lacombe rappelle d'ailleurs que son gouvernement a annoncé des incitatifs totalisant 200 millions de dollars sur cinq ans pour favoriser la création de places en garderies familiales.