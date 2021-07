Dominique Fils-Aimé et Klô Pelgag parmi les finalistes pour le prix Polaris

La sélection de 10 albums finalistes pour le prix de 50 000 $ comprend des œuvres couvrant un éventail de genres musicaux.

Dominique Fils-Aimé se retrouve comme finaliste avec Three Little Words, conclusion d'une trilogie d'albums célébrant l'histoire de la musique afro-américaine, tandis que Klô Pelgag obtient la reconnaissance pour le projet onirique Notre-Dame-des-Sept-Douleurs, un troisième disque pour l'artiste de 31 ans.

Figurant dans la longue liste de 40 albums annoncée le mois dernier, les disques de Charlotte Cardin, Laura Niquay, Thierry Larose, Besnard Lakes, Elliot Maginot, Daniel Lanois, Helena Deland et Sagot n'auront, entre autres, pas été retenus pour la suite.

Le rap torontois à l’honneur

Le rappeur torontois Tobi figure pour sa part parmi les finalistes avec Elements Vol. 1, qui fusionne hip-hop, jazz, pop et R&B.

Parmi les autres albums finalistes aux Polaris, citons les sorties de deux autres artistes de rap de la ville reine – Parallel World de Cadence Weapon et Head Above the Waters de DijahSB – ainsi que le premier album de Mustafa, When Smoke Rises, nommé en l'honneur de son ami Smoke Dawg, un artiste de rap local qui a été tué lors d'une fusillade en 2018.

La scène musicale autochtone en plein essor est également représentée avec Bleached Waves de Zoon, un projet du musicien de Hamilton Daniel Monkman, et Theory of Ice, une réflexion bouillonnante sur la politique et l'environnement de Leanne Betasamosake Simpson, membre de la nation d'Alderville.

Le groupe folk torontois Weather Station est en lice pour Ignorance, tandis que le groupe punk de la ville, The OBGMs, est reconnu pour The Ends.

Pas de gala cette année

Le Prix de musique Polaris récompense l'artiste ou le groupe qui a créé le meilleur album canadien de l'année précédente, sans tenir compte du genre ou du succès commercial. Il est choisi par une équipe de journalistes, de blogueurs, de blogueuses et de diffuseurs.

L’équipe qui organise le Polaris affirme qu' en raison de l'incertitude concernant le retour des rassemblements publics , elle a choisi de ne pas organiser le gala habituel de remise des prix à Toronto cette année.

Au lieu de cela, la personne qui l’emporte sera révélée le 27 septembre et d'autres détails seront annoncés dans les semaines à venir.

En cette année pandémique, 204 albums ont été écoutés par le jury composé de 199 membres d'un peu partout au pays. Les albums admissibles cette année ont été lancés entre le 1er mai 2020 et le 31 mai 2021.

L'an dernier, c'est la rappeuse montréalaise Backxwash qui avait reçu le Polaris pour son album God Has Nothing to Do with This Leave Him Out of It. Parmi les lauréats et lauréates des années précédentes, on compte Kaytranada (2016), Buffy Sainte-Marie (2015), Tanya Tagaq (2014), Godspeed You! Black Emperor (2013), Feist (2012), Arcade Fire (2011), Karkwa (2010) et Patrick Watson (2007).