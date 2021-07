Le Nouveau-Brunswick conclut une entente provisoire avec 6000 infirmières

L'entente comprend des conventions collectives provisoires avec deux unités de négociation du SIINBSyndicat des infirmières et infirmiers du Nouveau-Brunswick . Ces deux unités comptent plus de 6000 membres du personnel infirmier immatriculé en plus d'infirmières praticiennes et de gestionnaires entre autres. Cet accord préliminaire représente une étape importante pour notre province , a indiqué le premier ministre de la province par communiqué de presse.

Le syndicat et le gouvernement provincial disent s'être entendus pour ne pas dévoiler les détails des ententes jusqu’à leur ratification.

Nous sommes heureux d’avoir obtenu des accords préliminaires pour deux de nos unités de négociation , a affirmé la présidente du SIINBSyndicat des infirmières et infirmiers du Nouveau-Brunswick , Paula Doucet, par communiqué

Mme Doucet soutient cependant qu'il reste encore beaucoup à faire pour améliorer les conditions de travail des infirmières au Nouveau-Brunswick.

La province connaît une pénurie d'infirmières dans ses hôpitaux. Depuis le début de la pandémie, le nombre de postes vacants est passé de 700 à 854.

Plus de détails à venir...