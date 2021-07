Tornade à Barrie : « On a regardé dehors, tout était parti »

Environnement Canada a confirmé que la tornade entre dans la catégorie EF-2, selon une estimation préliminaire, ce qui correspond à des vents jusqu'à 210 km/h. Les dommages s'étendent sur un couloir qui s'étend sur près de 5 km et atteint jusqu'à 100 m de largeur.

Le premier ministre de l'Ontario, Doug Ford, se rendra sur place en début d'après-midi.

Une violence rare pour la région

La puissance du phénomène est rare pour l'Ontario , selon Steven Flisfeder, météorologue de sensibilisation aux alertes pour l'agence fédérale. Mais la région se situe dans un corridor qui favorise l'apparition de tels événements. Dans la région et alentour, il y a des tornades à peu près chaque année.

Une équipe du Northern Tornado Project, de l'Université Western, s'est rendue sur place jeudi soir pour obtenir plus d'informations.

Deux autres tornades possibles liées au même épisode orageux sont également en cours d'investigation dans les secteurs d'Udora et Lindsay, à quelques dizaines de kilomètres au sud-est de Barrie, a précisé M. Flisfeder.

Déblayage et solidarité

La communauté a déjà commencé à se mobiliser pour soutenir ceux qui ont été le plus touchés par la tempête, en faisant don de nourriture et de fournitures, selon le maire de la municipalité Jeff Lehman.

Les équipes de secours devraient commencer à effectuer certaines des réparations aujourd'hui, dont les toits qui n'ont pas été trop endommagés. D'après le chef des pompiers de Barrie, Cory Mainprize, une vingtaine de maisons sont inhabitables, dont deux ou trois sont complètement détruites.

Jack Beaver était à son domicile lorsque le phénomène météo a frappé. Il raconte que ni lui ni ses proches n'ont eu le temps de se réfugier. En fait, nous n'avons même pas atteint le sous-sol que tout était déjà parti, se souvient-il. On a regardé dehors, j'ai ouvert la porte du garage : tout était parti.

Jack Beaver a campé dans sa voiture devant sa maison sévèrement endommagée. Il craignait que des pillards se rendent à son domicile. Photo : Radio-Canada / Katherine Brulotte

C'est incroyable que personne n'ait été tué par la tornade, s'est exclamé le maire Lehman, en conférence de presse jeudi.

C'est une journée incroyablement difficile. Nous répondrons et reconstruirons, surtout nous voulons nous assurer que tout le monde est en sécurité. Une citation de :Jeff Lehman, maire de Barrie

Il s'est également ému de voir des offres incroyables de personnes se présenter avec de l'eau, de la nourriture et d'autres fournitures pour leurs voisins.

Un air de déjà-vu à Barrie

La scène est familière à de nombreux résidents de longue date de Barrie. En 1985, une tornade a tué huit personnes et blessé plus d'une centaine d'autres dans la ville. Des centaines de maisons du quartier Allendale avaient été détruites.

Les scènes d'aujourd'hui le rappellent , a déclaré M. Lehman. J'ai vécu dans ce quartier quand j'étais petit. C'est choquant, tu ne t'attends pas à revoir ça.

Les premiers répondants ont fouillé les décombres pour s'assurer qu'aucun blessé ne s'y trouvait. Photo : CBC / Grant Linton

La tornade de jeudi a également rappelé des souvenirs à Judy Arksey, 70 ans. C'était comme du déjà-vu, a-t-elle déclaré. J'ai jeté un coup d'œil au ciel et j'ai su ce qui allait arriver.

Elle était dans la voiture de sa fille, dans l'entrée, lorsque la tornade a ravagé la rue jeudi. Ses deux petits-enfants, âgés de six et 16 ans, étaient avec elles. Je me souviens que les chevaux avaient été soufflés hors de l'hippodrome lors de l'autre tornade, et je me suis dit, c'est au tour de notre voiture avec mes petits-enfants dedans , a-t-elle assuré.

Heureusement, la voiture est restée au sol malgré les coups portés par les débris, et sa famille et elle n'ont pas été blessées.

Avec des informations de Katherine Brulotte et de La Presse canadienne