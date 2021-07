Enquête sur la mort d’un travailleur dans une mine près de Marathon

La Police provinciale de l’Ontario (PPO) et le ministère du Travail ont ouvert une enquête à la suite de la mort de Troy Cameron, 48 ans, sur le site de la mine de l'entreprise Barrick Gold à Hemlo, dans le Nord-Ouest de la province.

La PPOPolice provinciale de l'Ontario et des ambulanciers de Superior North EMS ont été appelés sur les lieux, à environ 40 km de la municipalité de Marathon, vers 21 h 55 mercredi soir.

À leur arrivée, le personnel médical de la mine les a informés de la mort de la victime.

Dans une déclaration sur son site web, l’entreprise a indiqué que M. Cameron était un employé de Barminco, une filiale de Perenti, qui fournit des services souterrains à la mine.

Les activités minières ont été suspendues et des services de soutien psychologique sont offerts à la famille de Troy Cameron et aux autres travailleurs de la mine.

Perenti et Barrick présentent leurs plus sincères condoléances à la famille, aux amis et aux collègues de l'employé , a déclaré Barrick Gold dans son communiqué.

L'entreprise affirme qu'elle collabore avec le ministère du Travail et la PPOPolice provinciale de l'Ontario dans le cadre de leur enquête.

La PPOPolice provinciale de l'Ontario a indiqué qu'une autopsie devrait avoir lieu à Toronto dans les prochains jours.

Toute personne ayant des informations est priée de contacter la Police provinciale de l'Ontario ou Échec au crime.