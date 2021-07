Depuis minuit et une vendredi, les centres d'entraînement, les salles à manger des restaurants et les musées, notamment, peuvent rouvrir en Ontario.

Les restaurants peuvent de nouveau accueillir les clients à l'intérieur des salles à manger, jusqu'à 25 personnes peuvent se réunir à l'intérieur des maisons privées et les sports d'équipe peuvent revenir sur le terrain.

Les gymnases, cinémas, musées et salles de concert peuvent rouvrir avec des limites de capacité en vertu des nouvelles règles.

Les sites sportifs professionnels et les festivals peuvent accueillir des milliers de spectateurs.

Ce qui est permis avec la phase 3 : Réouverture des centres d'entraînement (50 % de la capacité normale);

Présence de spectateurs dans les stades (50 % de la capacité habituelle jusqu'à concurrence de 1000 personnes à l'intérieur et 75 % de la capacité normale jusqu'à concurrence de 15 000 personnes à l'extérieur);

Réouverture des salles à manger des restaurants (avec distanciation physique, mais pas de limite quant au nombre de clients);

Rassemblements à l'extérieur de 100 personnes maximum;

Rassemblements à l'intérieur de 25 personnes maximum;

Cérémonies religieuses et mariages avec distanciation physique;

Réouverture des salles de réunion (50 % de la capacité normale jusqu'à concurrence de 1000 personnes);

Réouverture des musées et des casinos (50 % de la capacité normale);

Réouverture des cinémas intérieurs et des salles de concert (50 % de la capacité normale jusqu'à concurrence de 1000 personnes). La vente de popcorn et de nourriture est autorisée;

Le port du masque demeure obligatoire à l’intérieur.

Alors que beaucoup accueillent le changement avec un sentiment de soulagement et d'excitation, d'autres sont inquiets à l'idée des foules et des contacts étroits avec les autres.

La professeure agrégée de psychologie clinique à l'Université d'Ottawa Allison Ouimet estime qu'il est naturel de ressentir de l'anxiété lorsqu'on revient à des comportements évités depuis longtemps.

Depuis un certain temps, nous évitons les gens, nous évitons les interactions sociales dans le but de réduire le danger potentiel lié à la COVID-19. Et c'est pourquoi cette anxiété est là maintenant, alors que nous essayons de recommencer , affirme la professeure Ouimet.

La professeure Ouimet avance que les gens profiteront des opportunités de réouverture à leur propre rythme.

Médecin de famille et virologue à l’Hôpital Montfort, le Dr Hugues Loemba a pu constater que certains de ses patients étaient inquiets à l’approche de la troisième étape du déconfinement. Certains de mes patients ont peur d’être exposés au virus, surtout ceux qui n’ont pas encore reçu leurs deux doses , confie-t-il.

Le Dr Loemba appuie la réouverture, même s’il conserve quelques craintes. Ça a du sens d'avancer la réouverture, car ça donne le temps aux commerçants de se préparer. Mais, en tant que virologue, ça m’inquiète qu’on donne au virus d’autres occasions de se propager , souligne-t-il.

De leur côté, des spécialistes de la santé estiment que l’accélération de l’administration des deuxièmes doses de vaccin contre la COVID-19 et le faible nombre de cas en Ontario justifient un tel déconfinement – tout en prônant la précaution. Jeudi, Santé publique Ottawa (SPO) ne rapportait aucune nouvelle infection sur son territoire, pour la troisième fois en quatre jours.

Présentement, 78 % des Ontariens de 18 ans et plus ont reçu au moins une dose, alors que 52 % sont pleinement immunisés.

Entre espoir et méfiance dans les commerces

Selon Nathalie Carrier, directrice générale de la Zone d'amélioration commerciale (ZAC) du quartier Vanier, les entreprises accueillent à nouveau leurs clients à bras grand ouverts, mais aussi, avec beaucoup de prudence.

Ce qu'on ressent sur le terrain, dans nos magasins, c'est quand même un espoir. les gens sont vaccinés, on est capable de se donner des câlins et nos magasins ouvrent et on espère que c'est la dernière fois , soutient-elle.

La directrice générale de la Zone d’amélioration commerciale (ZAC) du quartier Vanier, Nathalie Carrier. Photo : Radio-Canada

Mais malheureusement l'histoire on l'a vécu, on serait fou de dire que c'est fini cette histoire-là, on n’y reviendra plus jamais, quand on sait que justement ailleurs dans le monde, ils ont encore des problèmes , ajoute Mme Carrier.

Selon elle, le soutien de la communauté envers les entreprises locales est essentiel à la relance.

Il faut absolument soutenir nos entreprises locales maintenant plus que jamais, dit Mme Carrier. Pour plusieurs entreprises , c'est vraiment leurs derniers dollars qu'ils investissent pour rouvrir. Si cette fois ça ne marche pas, ça va être très très dramatique.

Réouverture des musées d’Ottawa

Certains musées seront ouverts vendredi, alors que d’autres ouvriront plus tard. La majorité des institutions demandent aux visiteurs de se procurer des billets en ligne avant de se présenter sur les lieux.

Le Musée des beaux-arts du Canada (MBAC) présente, du 16 juillet au 6 septembre 2021 Rembrandt à Amsterdam. Créativité et concurrence, une exposition qui retrace l’évolution de Rembrandt au cours de sa carrière.

Une toile de l'exposition « Rembrandt à Amsterdam. Créativité et concurrence » au Musée des beaux-arts du Canada à Ottawa. Photo : Radio-Canada / Kevin Sweet

Le Musée canadien de la nature accueille les visiteurs le vendredi dès 10 h. Vous devez réserver un billet chronométré à l'avance pour voir ses merveilles de la nature, qui comprennent des représentations de dinosaures, une baleine bleue, des créatures arctiques et d'autres espèces sauvages canadiennes.

Le prochain à ouvrir ses portes est le Musée canadien de la guerre, qui prévoit une réouverture samedi. Les heures d'ouverture habituelles seront de 10 h à 16 h.

Enfin, le Diefenbunker, le musée canadien de la guerre froide à Carp, prévoit rouvrir le 21 juillet.

Pour ce qui est des musées d'Ingenium, qui compte le Musée de l’agriculture et de l’alimentation du Canada, le Musée de l’aviation et de l’espace du Canada et le Musée des sciences et de la technologie du Canada, les ouvertures sont aussi décalées.

Le Musée de l’agriculture et de l’alimentation ainsi que le Musée des sciences et de la technologie ouvriront vendredi. Le Musée de l’aviation et de l’espace du Canada rouvrira samedi.

Services municipaux

La Ville d’Ottawa élargit progressivement un grand nombre de ses services en personne, vendredi, notamment les activités et les programmes récréatifs et culturels intérieurs.

Certaines activités rouvriront vendredi, mais leur capacité d’accueil sera limitée; dont, les séances de bain public et de natation en couloir dans certaines piscines, les programmes d’aquaforme à l’intérieur et les programmes d’activités à la carte tels que les cours de conditionnement physique, les programmes destinés aux aînés et le patinage.

Les programmes d’aquaforme sont à nouveau offerts à Ottawa. (Archive) Photo : Tout inclus- Théâtre documentaire

La programmation des cours de natation pour l’été débutera la semaine du 26 juillet avec des restrictions , peut-on lire dans un courriel de la Ville.

De leurs côté, les galeries d’art gérées par la Ville rouvriront à compter du 22 juillet, avec des restrictions et des capacités d’accueil limitées.

Et, à compter du 26 juillet, la Bibliothèque publique d’Ottawa offrira davantage de services en personne, augmentera sa capacité et rouvrira des espaces créatifs , précise l'administration municipale. Trente-et-une des 33 succursales d'Ottawa seront accessibles au public.

Avec des informations d'Antoine Trépanier