Singh préfère un impôt permanent, plutôt que ponctuel, sur les grandes fortunes

Dans un rapport publié jeudi, le bureau du Directeur parlementaire du budget (DPB), Yves Giroux, estime qu’un impôt unique de 3 % sur la valeur nette des actifs de plus de 10 millions de dollars et de 5 % sur celle de plus de 20 millions de dollars rapporterait entre 44 et 61 milliards de dollars au trésor public fédéral, pour aider Ottawa à payer la réponse à la pandémie.

M. Singh s’en tient toutefois à sa proposition de l’année dernière : une taxe annuelle et permanente de 1 % sur les familles dont la fortune dépasse 20 millions de dollars.

Le chef néo-démocrate souligne que le rapport du DPBDirecteur parlementaire du budget montre qu’il y a encore beaucoup de recettes fiscales à tirer, mais il croit qu’une taxe permanente pour les résidents ultrariches constitue la bonne voie vers une fiscalité équitable. M. Singh réclame également une taxe pandémique sur les profits, qui ciblerait temporairement les géants du Web comme Google, Netflix et Amazon.

Alors que le Canada se dirige vers des élections probables cette année, le NPDNouveau Parti démocratique propose d’utiliser les recettes de l’impôt sur les grandes fortunes pour financer des promesses sociales coûteuses, comme un régime national d’assurance médicaments et l’amélioration du réseau des foyers de soins de longue durée.

C’est le député libéral torontois Nathaniel Erskine-Smith qui avait demandé au DPBDirecteur parlementaire du budget une estimation des recettes qui découleraient d’un impôt unique sur la richesse extrême. Il avait déposé en février un avis de motion en Chambre pour que le gouvernement aborde les inégalités de richesses grandissantes et les préoccupations d’équité entre les générations .