En état d'ébriété avancée, il tamponne plusieurs voitures dans le stationnement

L'homme de 61 ans a avancé et reculé dans les voitures à plusieurs reprises alors qu'il tentait de quitter le stationnement.

Dans les alentours de 20 h 20, on a intercepté un véhicule, un chauffeur qui était en boisson. Il a soufflé ,140, donc il a dépassé la limite permise. Il va être libéré avec citation à comparaître. On parle d'un monsieur de 61 ans. Il aurait frappé quelques véhicules où le restaurant-bar Le Stade sur le boulevard Talbot à Chicoutimi avant d'être intercepté par les policiers , a raconté le lieutenant Dominic Lemieux, sur la boîte vocale destinée aux médias.

Plus tôt cette semaine, le porte-parole du SPSService de police de Saguenay , Bruno Cormier, avait révélé que le nombre d'infractions pour alcool au volant était en hausse en ce moment, notamment avec la réouverture des bars et la présentation de plus en plus d'événements à caractère festif.

Au Saguenay-Lac-Saint-Jean, les bars ont pu rouvrir leurs portes lors du passage en zone jaune le 7 juin.