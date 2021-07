COVID-19 : 53 nouveaux cas en Alberta

Dans son bilan de jeudi, l'Alberta signale 53 nouvelles infections au virus qui cause la COVID-19 en 24 heures. Un peu plus de la moitié de ces nouvelles infections ont été causées par le variant Delta, qui préoccupe les autorités de la santé publique. Il y a maintenant 578 cas actifs soit 9 de plus qu'au dernier bilan.

Le nombre d’hospitalisations a diminué de 6 pour se situer à 107. Le nombre de personnes aux soins intensifs est de 31, c’est-à-dire 2 de moins que la veille.

Le nombre de doses de vaccins administrés depuis le dernier bilan est de 21 677, pour un total de 4 947 062 depuis le début de la campagne de vaccination.

À lire aussi : COVID-19 : Restrictions levées dans les centres de soins de longue durée albertains

Des choix importants

Dans un tweet, la médecin-hygiéniste en chef de l’Alberta, la Dre Deena Hinshaw, a tenu à rappeler l’importance de se faire vacciner.

Les restrictions peuvent être levées, mais nos choix comptent toujours. L'un des choix les plus importants que vous puissiez faire est de vous faire vacciner contre la COVID-19 pour aider à maintenir le nombre de cas à un niveau bas et empêcher une future propagation chez vous et dans nos communautés.

À ce jour, 74,4 % des Albertains de plus de 12 ans ont reçu au moins une dose de vaccin et 57,1 % ont reçu leur dose de rappel et ont donc complété leur vaccination.