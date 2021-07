Près de 8500 préposés aux bénéficiaires formés dans l’urgence depuis 1 an sont toujours en emploi dans un des CHSLD un peu partout au Québec. Certains pourraient cependant quitter leurs fonctions dès le mois de septembre en l’absence d’un poste à temps complet.

Lorsqu’il s’est inscrit à la formation de préposé aux bénéficiaires en juin 2020, Denis Perreault y voyait l’opportunité d’un emploi stable à long terme.

J’étais au chômage à cause de la COVID, l’offre de monsieur Legault semblait intéressante : 26 $ l’heure, on s’engage à donner un an, puis vous avez un emploi stable.

Or, ce dernier s’interroge sur ce qu’il adviendra au terme de son engagement d’un an à la mi-septembre.

Denis Perreault s'est tourné vers le métier de préposé aux bénéficiaires, puisqu'il avait perdu son emploi durant la pandémie. Photo : Radio-Canada

Le CIUSSSCentre intégré universitaire de santé et de services sociaux nous offre la liste de rappel, c’est décevant, […] si je suis sur une liste de rappel, et que je travaille la moitié du temps, il faudra que je me trouve un autre job , affirme-t-il.

D’autres préposés de la région de Montréal à qui nous avons parlé partagent cette préoccupation; idem pour des témoignages lus sur les réseaux sociaux.

Au CIUSSSCentre intégré universitaire de santé et de services sociaux du Centre-Ouest-de-l’Île-de-Montréal, le porte-parole Barry Morgan rappelle que les postes des PABpréposés aux bénéficaires boursiers "Legault" ne sont pas permanents, ces personnes sont par définition des employés de liste de rappel, toutefois, ils ont droit à une garantie d’heure à temps plein pendant un an .

M. Morgan a ajouté dans un courriel ultérieur que nous prévoyons les embaucher sur une base permanente, le recrutement actif est en cours .

À ce jour, il y a eu 27 départs sur 288 préposés embauchés au CIUSSSCentre intégré universitaire de santé et de services sociaux depuis août 2020.

500 embauches dans Lanaudière

Au Nord de Montréal, le CISSSCentre intégré de santé et de services sociaux de Lanaudière veille activement à conserver leurs nouveaux préposés. Isabelle Brûlé, gestionnaire de site intérimaire au CHSLDCentre d'hébergement et de soins de longue durée L’Assomption explique que tous les préposés ont obtenu des postes, ils sont sur leur poste et peuvent y demeurer .

Au CISSSCentre intégré de santé et de services sociaux , la rétention oscille entre 90 % et 95 % parmi 500 préposés formés et embauchés depuis septembre 2020.

Isabelle Brûlé, gestionnaire de site intérimaire au CHSLD L’Assomption Photo : Radio-Canada

Ce sont des gens de cœur qui se donnent à 100 %, qui ont traversé la crise de la pandémie avec nous […] ils sont polyvalents aussi, travaillent avec différentes clientèles , affirme Mme Brûlé.

Paolo Rehel ne cesse de se réjouir de son changement de carrière il y a un an comme préposé aux bénéficiaires. Il n’y a pas une journée où je suis rentré de reculons […], j’adore vraiment ce que je fais. Je suis à ma place. Je dis tout le temps, le seul regret que j’ai, c’est de ne pas avoir commencé plus tôt.

Paolo Rehel est très satisfait d'être devenu préposé aux bénéficiaires. Photo : Radio-Canada

Selon les données disponibles au ministère de la Santé et des Services sociaux, 8357 candidats formés et embauchés comme préposé sont toujours en emploi. Un taux de rétention de 92 % sur les 9127 embauchés.

Les formations se poursuivent en vue d’atteindre le 10 000 PABpréposés aux bénéficiares formés et embauchés , précise la porte-parole du MSSSministère de la Santé et des Services sociaux , Marie-Claude Lacasse. Il y a actuellement 384 candidats en formation. D’autres formations débuteront à l’automne , ajoute-t-elle.

À la Fédération de la santé et des services sociaux de la CSNConfédération des syndicats nationaux , le président Jeff Begley se dit optimiste que les préposés vont demeurer en emploi au terme de leur engagement d’un an en septembre. J’ai confiance que la plupart va rester, on va se garder une petite gêne pour que tout ce monde-là reste […], mais le bilan sera très positif.

Jeff Begley, président de la FSSS-CSN (archives) Photo : Radio-Canada

Ce dernier a également confiance que la convention collective négociée avec le gouvernement sera adoptée dans les assemblées générales d’ici le début du mois d’août.