Une nouvelle console portable, la Steam Deck, sortira en décembre

La nouvelle console, vendue au prix de 500 dollars canadiens (399 $ US), rivalise ainsi avec la Nintendo Switch.

La Steam Deck est bien sûr conçue sur mesure pour accueillir les utilisateurs et utilisatrices de la populaire plateforme de jeux vidéo Steam, qui a été développée par Valve.

Les personnes abonnées à la plateforme pourront ainsi accéder à leur compte directement sur la console afin de retrouver leur bibliothèque de jeux et leur liste de contacts.

La console portable est dotée d’un écran de 7 pouces (17,8 cm), d’un processeur CPU, de 16 Go de mémoire vive (RAM) et d’une capacité de stockage de 64 Go à 512 Go. L’option de stockage la plus élevée entraîne une hausse du coût de la console à 820 dollars canadiens (649 $ US).

Un port USB-C permet également de connecter des accessoires et d’utiliser un plus gros écran.

La console pourra être commandée dès le 16 juillet sur le site de Steam  (Nouvelle fenêtre) par les personnes ayant un compte et des achats sur Steam effectués avant juin 2021. Cette restriction a été privilégiée afin de garder à distance les robots acheteurs (bots), qui avaient contribué à vider les stocks de consoles à l’automne dernier.