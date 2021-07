Dorlotement mérité pour les oeuvres de Léon Bouchard à Sainte-Hedwidge

En montre près de l'hôtel de ville et dans le Sentier des artistes, à Sainte-Hedwidge, les sculptures de Léon Bouchard ont subi l’épreuve du temps depuis leur implantation dans les années 1990. Fruit d’un effort conjoint déployé par la famille de l’artiste décédé en 2012 et la municipalité qu'il chérissait, les œuvres retrouvent graduellement leur brillance d’antan.

Environ 10 000 $ sont investis pour restaurer une quinzaine de sculptures ciselées par Léon Bouchard afin d’enjoliver le paysage de la municipalité où il s’est notamment impliqué comme échevin. Épaulée de quatre bénévoles, la restauratrice Karine Brassard dorlote chaque statue en lui injectant de la couleur et en lui apportant les soins dont elle a besoin. Jusqu’ici, l’équipe a fait subir cette cure de jouvence à trois monuments sur une quinzaine en lice.

Un Saint-Antoine rajeuni trône dorénavant dans le Sentier des artistes, ce qui n’est pas sans réjouir le fils de son créateur, Martin Bouchard. Il caressait le rêve de voir le moine et d’autres personnages figés dans la pierre chatoyer à nouveau sous la lumière.

Ça a pris trois ans, mais nous en sommes venus à une entente avec la municipalité. Il doit être très heureux de là-haut de voir ça avec les couleurs originales. C’est comme un renouveau. C'est fantastique! , s’est exclamé ce passionné d’art populaire admiratif du travail de son père.

Le fils de l'artiste disparu, Martin Bouchard, pose devant une oeuvre de son père. Photo : Radio-Canada / Laurie Gobeil

Au moment de leur création, les œuvres ont toutes été immortalisées sur pellicule par Martin Bouchard. Ces clichés sont précieux, puisqu’ils servent aujourd’hui à Karine Brassard et à son équipe pour la restauration des sculptures. Les photos lui permettent de statuer sur la matière première utilisée, que ce soit béton ou pierre.

Je dois adapter ma technique à chaque statue. Et il faut vraiment, et je veux vraiment respecter les couleurs , dit celle qui a fait appel à sa filleule de sept ans, Alexyanne, pour ce projet mariant art, histoire et patrimoine.

Un maire enchanté

Le premier magistrat de Sainte-Hedwidge, Gilles Toulouse, ne peut qu’éprouver de la satisfaction en assistant à la renaissance et, par ricochet, à la reconnaissance du travail d’un grand artiste émanant de sa communauté. C’est pourquoi le maire et ses collègues n’ont pas rechigné le moment venu de payer une partie de la note.

Ça prenait un peu de peinture, un peu de maquillage. Madame Brassard nous fait ça. C'est parfait. Déjà, j'entends des commentaires très positifs pour ce projet-là , a confié le maire Toulouse, lors du passage de notre équipe.

Cette statue a déjà été soumise à la magie de la restauratrice d'oeuvres d'art Karine Brassard. Photo : Radio-Canada / Laurie Gobeil

Le Sentier des artistes a été créé par Léon Bouchard sur un lot à bois qui lui appartenait. Il a façonné plus d’une centaine d’œuvres. Aujourd’hui, son fils veut faire découvrir le talent et le génie créatif de son paternel, qui fut, un temps, commissaire d’école.

Ce n’était pas un artiste professionnel, mais il a 60 sculptures dans les musées et dans les espaces publics. Il n'y a pas beaucoup d'artistes professionnels qui peuvent dire qu'ils ont autant d'oeuvres et ça, c'est sans compter toutes les oeuvres que les collectionneurs privés ont acquises , informe Martin Bouchard.

Quatre bénévoles travaillent aux côtés de Karine Brassard, engagée pour restaurer les oeuvres du Sentier des artistes. Photo : Radio-Canada / Laurie Gobeil

D’autres œuvres de l’artiste jeannois méconnu dans la région et dont le souffle a souvent été alimenté par des personnages religieux sont en montre au Musée canadien de l’histoire à Gatineau, au Musée d’art populaire à Charlevoix, à la Pulperie de Chicoutimi et à Val-Jalbert. Nul n’est prophète en son pays, dit-on. Sauf, peut-être, quand la descendance s’en mêle.

D'après le reportage de Laurie Gobeil