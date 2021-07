Un plan d’action pour l’inclusion des personnes LGBTQ2S+ au Yukon

Parmi les grands axes d’améliorations prévus par le Yukon, on retrouve l’amélioration de l’accès aux soins d’affirmation de genre , mais il est aussi question de doter les installations publiques de toilettes non genrées et accessibles , et de reconnaître la communauté jusque dans les formulaires administratifs en modernisant et normalisant les méthodes de collecte de données sur le sexe et le genre .

Le plan d’action est le reflet de ce que nous avons entendu durant la vaste consultation auprès des Yukonnais membres de la communauté LGBTQ2S+ affirme la ministre responsable de la Direction de la condition féminine, Jeanie McLean. Elle rappelle que cette consultation a commencé en 2018 et que le gouvernement ne s’est pas précipité pour que toutes les voix soient entendues comme le souhaitait la communauté.

Joe Wickenhauser, le directeur général de Queer Yukon, voit dans cette annonce un moment historique , car même si le gouvernement fédéral travaille en ce moment au développement d’un plan d’action LGBTQ2 , à sa connaissance, seul le Québec a communiqué un plan d’action pour répondre spécifiquement aux besoins de la communauté LGBTQ2S+.

Le chemin qu’il reste à parcourir ne sera pas facile, prendra du temps, beaucoup de travail, de la persévérance, et des relations constructives, pour apporter les changements nécessaires. Une citation de :Joe Wickenhauser, directeur général de Queer Yukon

Il explique que les problèmes de discrimination systémique sont les plus difficiles à résoudre, mais qu’il a confiance dans le Yukon et en la capacité de différents acteurs à travailler ensemble pour en faire en endroit plus sûr et plus accueillant pour tous.

Aucun coût n’a été communiqué pour la mise en place de ces 100 mesures qui touchent de nombreux départements du gouvernement, mais la ministre assure que beaucoup sont de petits changements d’ordre administratif qui selon elle prendront du temps, mais ne devraient pas nécessairement impliquer de financement additionnel .

D’autres seront financés grâce à des budgets existants et les plus gros investissements restent à déterminer. Elle ajoute que le travail commence immédiatement et que certaines de ces mesures ont déjà été mises en place.