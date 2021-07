La 2e édition du Festival de cirque des Îles est lancée

Les équipes sont fébriles, selon Denis Pellerin, président du conseil d'administration de l’événement. On éteint les petits derniers feux et on est fins prêts pour ce soir , explique-t-il.

La programmation comprend notamment trois spectacles sous le grand chapiteau situé à Cap-aux-Meules, et un quatrième présenté à l'extérieur.

Les visiteurs pourront également participer à une activité de cirque déambulatoire ainsi que visionner des œuvres de réalité virtuelle plongeant dans l'univers du Cirque du Soleil.

Des troupes québécoises

La programmation du festival a dû être adaptée en raison de la pandémie de COVID-19.

Plutôt que de miser sur les troupes de cirque à l'international, le comité organisateur s'est tourné vers les troupes de cirque québécoises.

Bloquées au pays en raison des restrictions de voyage, celles-ci étaient plus disponibles qu'à l'habitude, selon le cofondateur et directeur artistique du festival, Gilles Ste-Croix.

On est heureux de les avoir parce que normalement en été, elles jouent au festival d’Édimbourg, en Écosse, ou dans des festivals en tournée en Europe. Et cette année, comme elles ne pouvaient pas sortir, on a réussi à les avoir , se réjouit-il.

Le festival présentera trois spectacles sous le chapiteau. Photo : Nigel Quinn

Le festival sera lancé par le spectacle Animal, du Cirque Alfonse, qui est d’habitude très demandé en Europe, souligne Gilles Ste-Croix.

La troupe Machine de Cirque est aussi en tournée internationale habituellement l’été, raconte-t-il. Ils étaient disponibles, et ils ont ressorti pour nous leur premier spectacle, remonté spécialement pour jouer dans notre chapiteau.

La compagnie Le gros Orteil présentera aussi Hisse et Ho, un spectacle pour un jeune public.

Gilles Ste-Croix rappelle également la présence des élèves de l'école de cirque des Îles, qui présenteront des numéros avant chaque spectacle sous le grand chapiteau.

Le Festival de cirque des Îles se tient jusqu’au 20 juillet.

Avec les informations de Marie-Jeanne Dubreuil