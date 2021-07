Équipe Québec jouera au stade Canac à la fin du mois

Si tout se passe comme prévu, la formation qui regroupe des joueurs des Capitales de Québec, des Aigles de Trois-Rivières et des Titans d’Ottawa disputera un premier match au stade Canac, à Québec, le 30 juillet, contre les Boulders de New York. Équipe Québec jouera également à Trois-Rivières au cours du mois d’août.

Les mesures sanitaires liées à la pandémie ont forcé la formation itinérante, qui évolue dans la Ligue Frontier, à jouer tous ses matchs en territoire américain depuis le début de la saison. Le gérant Patrick Scalabrini explique que ses joueurs ont hâte de jouer enfin devant leurs partisans.

Ça fait plus de deux mois qu'on est parti puis qu'on fait plusieurs sacrifices. On savait dans quoi on s'embarquait. On était heureux de le faire, mais là, les joueurs ont hâte d'avoir un petit peu d'amour, de revenir à la maison, de jouer devant des gens qui veulent qu'on gagne versus qui nous huent quand on fait du positif , confie-t-il en entrevue à Radio-Canada.

En première place

M. Scalabrini raconte que certains détails restent à régler, notamment l’obtention des permis de travail des joueurs américains et la finalisation du protocole sanitaire d’Équipe Québec.

On est très avancé puis je pense qu'on est rendu à des technicalités , précise le gérant.

Malgré une fiche perdante de 19 victoires et 23 défaites, Équipe Québec demeure en tête de la division Atlantique, tout juste devant les Boulders et les ValleyCats de Tri-City.

Ça va très, très bien [...] L'idée de base était de garder la tête hors de l'eau et d'espérer revenir à Québec dans une position relativement viable et puis on est là. On est en première place. Les gars se sont battus. C'est un gros push pour nous de pouvoir revenir à la maison dans une bonne position pour essayer de finir en beauté , se réjouit Patrick Scalabrini.

Avec la collaboration de Christiane Latortue